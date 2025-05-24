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Загадка для найгеніальніших: знайдіть один порожній кухоль за 5 секунд

Віталій Кірсанов
24 травня 2025, 05:50
37
Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

Сьогоднішнє завдання - не з простих. На перший погляд здається, що ви дивитеся на десятки різнокольорових чашок, наповнених збитими вершками, кавою і гарячим шоколадом, але є один абсолютно порожній кухоль.

Ця яскрава і барвиста ілюстрація, що складається з помаранчевих, жовтих, зелених і коричневих чашок, кожна з яких наповнена різними теплими напоями, представляє для вас складне завдання.

відео дня

Чи зможете ви знайти один порожній кухоль? У вас лише 5 секунд.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Якщо ви помітили порожній кухоль, вітаємо! Ваш мозок щойно перехитрив головоломку завдяки інтенсивній концентрації та серйозній увазі до деталей.

Якщо ви все ще шукаєте той самий порожній кухоль, прокрутіть вниз, щоб дізнатися, де він.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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