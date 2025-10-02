Рус
"Це величезна проблема": відомий продюсер розкрив труднощі Вєрки Сердючки

Христина Трохимчук
2 жовтня 2025, 10:23
Продюсер Юрій Нікітін пояснив позицію Андрія Данилка.
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка стикнулась з проблемами у творчості / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

Ви дізнаєтесь:

  • Андрій Данилко пише україномовний альбом
  • Чому вихід нових пісень затримується

Український продюсер Юрій Нікітін розповів, з якою проблемою стикається Андрій Данилко у своїх спробах перейти на українську мову в своїй творчості. У інтерв'ю Аліні Доротюк він розповів, що артист планує випустити україномовний альбом, але постає перед особистими труднощами.

У репертуарі Вєрки Сердючки багато російськомовних хітів, які артист інколи продовжує виконувати. Це викликало неоднозначну реакцію суспільства, проте Юрій Нікітін став на захист Андрія Данилка. На його думку, неможливо сумніватись у патріотичній позиції артиста.

відео дня

"У патріотичній позиції Андрія Данилка сумніватися ми не будемо. Це людина, яка зробила більше для української індустрії, ніж будь-хто. Він пропагує українську культуру, спосіб життя. Що стосується пісень, які вже були написані, він не хоче змінювати минуле, а робить акцент на сьогоденні та майбутньому", – висловив свою думку продюсер.

Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка не відмовляється від російськомовних хітів / фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

Нікітін заспокоїв фанатів Вєрки і розповів, що Данилко готує новий, повністю україномовний альбом. Це підтверджує його позицію не переписувати старі хіти, а створювати нові.

"Там дуже серйозний альбом, який зараз готується. Все це він робить українською мовою, тому що все це він розуміє, все, що ви кажете, він розуміє. Він дуже розумна людина, повірте мені. Але в нього є певна позиція", — запевнив Юрій.

Андрій Данилко
Андрій Данилко готує україномовні пісні / фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

Продюсер також розповів, що створення нової музики просувається повільно через особисті якості Данилка, який хоче все довести до ідеалу.

"Ви знаєте, в нього є проблема. Він перфекціоніст і це величезна проблема. Це проблема, тому що зараз світ так швидко змінюється, він вимагає дуже багато контенту. А Данилко за те, щоб давати якісний контент. І тому все, що я чув, все, що він мені показував, це просто шедеври. Але коли ми їх почуємо, це дуже гарне питання", — поділився Юрій Нікітін.

Андрій Данилко
Андрій Данилко / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російські загарбники почали нарікати на використання українськими військовими пісень Вєрки Сердючки як інструменту психологічного тиску на ворога. Така креативна ідея українських захисників привернула увагу Андрія Данилка.

Крім того, легендарна Вєрка Сердючка на сцені Палацу "Україна" виконала знаменитий хіт Миколи Мозгового, який у свій час прославила Софія Ротару, та отримала від публіки п’ятихвилинні овації. Як зазначила Олена Мозгова, саме Андрію Данилку довірили виконати культову композицію "Край, мій рідний край".

Про персону: Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія". 2007 року Сердючка взяла участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2007" у Гельсінкі. З піснею "Dancing Lasha Tumbai" вона посіла 2 місце і отримала почесний титул "Міс Євробачення-2007".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Вєрка Сердючка Юрій Нікітін Андрій Данилко новини шоу бізнесу
