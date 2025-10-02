"Вважайте, що кар'єра закінчилася": Леся Нікітюк розповіла про конкуренток

Нікітюк зізналася, що на телебаченні змушує її "труситися".

Леся Нікітюк заговорила про конкуренцію в шоу-бізнесі

Ведуча розкрила, як ставиться до цього явища

Леся Нікітюк у шоу-бізнесі з 2009 року. За цей час вона пройшла шлях від гумористки до однієї з найбільш затребуваних ведучих на українському телебаченні.

Утім популярність не закрутила голову Нікітюк - вона визнає свій успіх, але віддає належне конкуренткам на зірковому Олімпі. Про це Леся розповіла в інтерв'ю для Show 24.

Ведуча підкреслила, що їй подобається дух змагання, і вона охоче його підтримує. "Здорова конкуренція є. Чому ні? Я гравець. Люблю конкуренцію, і навіть люблю сама її створювати. Це класно, коли є відчуття змагання. Бо коли воно відсутнє і перед виходом на сцену всередині нічого не "труситься", то вважайте, що кар'єра закінчилась", - переконана Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк новини - що ведуча думає про конкуренток на ТБ / instagram.com/lesia_nikituk

