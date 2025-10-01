Рус
"Цю перемогу не можна просто чекати": ведучий Єдиних новин мобілізувався

Анна Підгорна
1 жовтня 2025, 21:16
115
Вадим Карп'як розповів, де служитиме.
Вадим Карп'як
Вадим Карп'як мобілізувався - що відомо про службу ведучого / колаж: Главред, фото: facebook.com/vkarpiak

Читайте більше:

  • Чому Вадим Карп'як вирішив мобілізуватися
  • Де проходитиме служба ведучого

Першого жовтня український журналіст і ведучий телеканалу ICTV Вадим Карп'як під час телемарафону Єдині Новини повідомив про своє рішення приєднатися до лав ЗСУ. Він зазначив, що не хоче просто сидіти і чекати на перемогу над російськими окупантами, і буде наближати цей день своїми силами.

"Я ще від 2022 року, коли був у цій студії, мав таку мрію, що коли буде перемога, хотілося, щоб на мій етер випав момент оголошення перемоги. Але чим далі, тим більшим було внутрішнє розуміння, що цю перемогу не можна просто сидіти, чекати — її треба якось наближати, очевидно, в лавах Сил оборони. Тому я дозрів до того, щоб мобілізуватися", - заявив Карп'як.

відео дня

Пізніше у своєму блозі у Facebook ведучий підтвердив інформацію про мобілізацію, та розкрив, де і коли відбуватиметься його служба. "Сьогодні був мій останній день, як ведучого розмовних студій Єдиних Новин. Я мобілізуюся. Люблю своїх дітей і не хочу передавати цю війну їм у спадок. Якщо ми прагнемо її закінчити, то кожен має брати на себе відповідальність. Я сотні разів повторював в ефірі, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них. Бо як сказав мені один розумний чоловік: треба жити так, як проповідуєш. Тому я мобілізуюся у 8 корпус Десантно-штурмових військ Збройних Cил України. Зараз мені треба десь іще тижні два завершити свої цивільні справи і закрити всі робочі проекти. Кому що обіцяв – все в силі. А потім вперед на ВЛК, БЗВП і...", - пише Вадим Карп'як.

Вадим Карп'як
Вадим Карп'як мобілізувався - що відомо про службу ведучого / facebook.com/vkarpiak

Раніше Главред розповідав, як музичний продюсер Юрій Нікітін переживає розлучення зі співачкою Ольгою Горбачовою. 16 років тому пара вже розлучалася, проте пізніше відновила стосунки.

Також українська стрибунка Марина Бех-Романчук уперше прокоментувала скандал із допінгом, через який їй довелося поставити спортивну кар'єру на паузу.

Про персону: Вадим Карп'як

Вадим Карп'як - український журналіст, радіоведучий, телеведучий. Ведучий політичного ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV і радіопрограми "Про закон і благодать" на UA: Радіо Культура, повідомляє Вікіпедія.

