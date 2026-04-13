"Досягла дна": Брітні Спірс потрапила до рехабу через залежність

Зірка проходить реабілітацію.

Брітні Спірс потрапила до реабілітаційного центру

Відома американська співачка Брітні Спірс опинилася в реабілітаційному центрі, де проходить лікування від наркотичної та алкогольної залежності. Про стан зірки повідомляє TMZ.

Раніше артистку затримали за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Такі епізоди вже стали звичними для Брітні, але зараз справа дійшла до суду. Щоб завоювати прихильність судді та пом'якшити покарання, зірка вирішила добровільно пройти лікування.

Джерело TMZ повідомило, що Спірс сама почала усвідомлювати, що "досягла дна". На рішення співачки також вплинули люди з її близького оточення. Знаменитість вирішила опублікувати "на прощання" чергове відверте відео в Instagram, де в напівроздягненому вигляді відривалася під музику.

Зараз зірка проходить реабілітацію від залежностей в одній з клінік США.

Понад десятиліття Брітні Спірс перебувала під тотальним контролем батька, статус якого було скасовано лише після тривалої судової боротьби у 2021 році. Восени 2007 року федеральний суд Лос-Анджелеса зобов'язав Спірс пройти примусове лікування в психіатричній клініці. Свою версію подій артистка виклала у книзі "Жінка в мені", розкривши шокуючі подробиці про перервану вагітність, залежність і справжнє обличчя своїх родичів. Співачка зізналася, що вживала алкоголь з 14 років і один раз пробувала марихуану.

Про особу: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс — американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

