"Радий бачити": екс-чоловік Брітні Спірс зробив заяву про її лікування в рехабі

Віталій Кірсанов
15 квітня 2026, 11:14
Сини Брітні Спірс вплинули на рішення співачки пройти лікування в реабілітаційному центрі.
Екс-чоловік Брітні Спірс зробив заяву щодо її лікування в реабілітаційному центрі
Екс-чоловік Брітні Спірс зробив заяву щодо її лікування в реабілітаційному центрі

Коротко:

  • Брітні отримує допомогу в реабілітаційному центрі за власним бажанням
  • Емоційний стан співачки після інциденту був нестабільним

Колишній чоловік поп-співачки Брітні Спірс Кевін Федерлайн висловився щодо її рішення пройти лікування в реабілітаційному центрі. Про це повідомляє портал TMZ.

За словами чоловіка, який нерідко коментує стан своєї екс-дружини, він "радий бачити", що Брітні отримує допомогу з власної волі. Його слова передав адвокат Марк Вінсент Каплан.

"Якщо їй потрібна допомога, він радий, що вона її отримує, що це рішення було прийнято нею самою, а не нав'язане кимось іншим", - цитує захисника портал.

Крім того, сини Брітні Спірс, Шон Престон і Джейден Джеймс, зіграли важливу роль у тому, щоб співачка погодилася звернутися до реабілітаційного центру після арешту за підозрою в керуванні в стані сп'яніння. Про це повідомляє People.

За інформацією джерел, саме вони стали "головним рушієм" рішення матері пройти лікування.

"Вона була дуже засмучена і розгублена після арешту. І вона боїться опинитися у в'язниці. Їй знадобилося кілька тижнів, щоб зрозуміти, що реабілітація – найкращий варіант", – розповів інсайдер.

Інсайдер додає, що процес усвідомлення не був швидким, а емоційний стан співачки після інциденту залишався нестабільним.

"Її команда підштовхувала до лікування з моменту арешту. Люди поруч з нею дійсно переживають і постійно намагаються підтримати, але це непросто. Після арешту було багато занепокоєння", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що 44-річна зірка поп-музики добровільно лягла в клініку для проходження курсу лікування від алкогольної та наркотичної залежності. Цей крок був зроблений на тлі недавнього скандалу, пов'язаного з її арештом за водіння в нетверезому стані.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Брітні Спірс

Брітні Джин Спірс — американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

