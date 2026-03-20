Кіркоров вирішив позбавити своїх спадкоємців дорогої квартири в терористичній Москві.

Філіп Кіркоров з дітьми

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішив продати свою розкішну квартиру в Москві, яку він збирався віддати своїм дітям — Мартіну та Аллі-Вікторії Кіркоровим.

Як пишуть російські пропагандисти, артист-путініст тепер поспішно позбувається шикарного житла. З відповідним оголошенням вже можна ознайомитися на спеціалізованому сайті з продажу нерухомості.

Там повідомляється, що Кіркоров планує виручити за житло площею 210 кв. метрів 240 млн рублів (майже 125 млн гривень), які будуть вкладені в його нове концертне шоу.

Алла Вікторія Кіркорова "важка дитина"

"Так, я витратив на своє шоу чимало грошей, але у мене немає продюсерів. Не звик стояти з простягнутою рукою і пишаюся тим, що можу дозволити собі робити шоу своїми силами", – обґрунтував своє несподіване рішення артист.

На початку нульових поп-король придбав чотирикімнатну квартиру по сусідству з Аллою Пугачовою. Сума угоди на той момент – 356 млн рублів.

Син Філіпа Кіркорова Мартін

В інтер'єрі використовувалися найкращі матеріали: люстри з муранського скла, меблі від Versace, Cavalli, комоди від Roberto Ventura, оздоблення оксамитом, золото і кристали Сваровські. У квартирі також була "обманка" – книжкова шафа з потайними дверима, що ведуть до спальні, де стояло ліжко Versace вартістю близько 30 тисяч євро.

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

