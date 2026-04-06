Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

Коротко:
- У Брітні Спірс двоє синів
- Старший з них взяв мамине прізвище
Сини Брітні Спірс, 20-річний Шон і 19-річний Джейден, тільки зараз починають налагоджувати контакт з матір'ю: у 2007 році, коли хлопчики були ще зовсім малюками, опіка над ними повністю перейшла до їхнього батька - танцюриста і колишнього чоловіка зірки Кевіна Федерлайна. Бріт підтримувала дітей матеріально і відвідувала їх, коли це було дозволено.
У підлітковому віці через скандальну славу матері Шон і Джейден віддалилися від неї. Але, схоже, лід почав танути. Цього року новорічні свята вони провели разом зі Спірс, а нещодавно супроводжували її на відпочинку.
Тепер Шон зважився на важливий крок — відмовився від прізвища "Федерлайн" — принаймні у соціальних мережах він підписаний як "Шон Престон Спірс". В описі його профілю, втім, вказані прізвища обох батьків. Поки що невідомо, чи є ця зміна офіційно задокументованою.
Голлівуд - останні новини:
Про персону: Брітні Спірс
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред