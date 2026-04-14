Не можна певні прапори: які правила встановлюють організатори "Євробачення"

Коротко:
- Які прапори заборонили приносити на конкурс
- У чому причина такого рішення
Організатори Євробачення 2026 у Відні запровадили нові правила. Тепер під час конкурсу на концерт можна буде проносити лише вогнетривкі прапори.
На таке рішення вплинула пожежа в Кранс-Монтані на південному заході Швейцарії. У середині травня на заході будуть дозволені тільки вогнестійкі прапори. Крім квитків, глядачі повинні будуть пред'явити сертифікати на використання прапорів, пише Swissinfo.ch.
Офіційний дистриб'ютор квитків на "Євробачення", компанія Oeticket, обґрунтувала це посиленням правил пожежної безпеки після трагедії в барі "Le Constellation" на гірськолижному курорті Кранс-Монтана в кантоні Вале. У новорічну ніч внаслідок пожежі загинула 41 людина, понад 115 отримали поранення.
Як повідомила представниця Австрійської телерадіомовної корпорації (ORF) німецькому інформаційному агентству, у травні шанувальникам буде дозволено приносити прапори на концерти Європейського національного конкурсу (ЄНК) лише за умови пред'явлення сертифікатів, що підтверджують відповідність встановленим стандартам пожежної безпеки, при вході до Віденського міського залу.
Зазначимо, що близько 90 000 квитків на півфінальні та фінальні виступи, а також на попередні концерти були практично розпродані ще в січні.
Представниця України представить свою пісню "Ridnym" у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня у Відні. LELEKA виступить під номером 12.
Раніше Главред повідомляв, що Україна цього тижня опустилася в прогнозах букмекерів на eurovisionworld.com.
Раніше також у родині відомої української гімнастки Лілії Подкопаєвої сталося горе. Померла мама спортсменки, Людмила Петриченко.
- Євробачення 2026: коли виступатиме Україна у півфіналі конкурсу
- LELEKA вирішила "змінити пісню" майже перед фіналом Євробачення
- Євробачення 2026: Україна провалилася в рейтингу букмекерів
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
