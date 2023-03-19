Більше не один вдома: Маколей Калкін вдруге став батьком

Стать та ім'я дитини вже відомі, хоча він та Бренда Сонг продовжують ретельно приховувати всі подробиці їхнього сімейного життя.

Маколей Калкін вдруге став батьком - у актора з'явився другий син / instagram.com/culkamania

Американський актор Маколей Калкін був одним з найуспішніших дітей-акторів Голлівуду. Однак дорослішання, підвищена увага до його персони і проблеми в родині призвело до того, що артист "випав" з реальності на довгі роки.

Калкін здійснював спроби самогубства, був залежний від алкоголю та наркотиків, жив самітником і ретельно ігнорував навколишній світ. За рідкісними винятками, він покинув шоу-бізнес і уникав публічності. Поки на зйомках "Changeland" він не зустрів Бренду Сонг - американську акторку тайського походження в 2017 році.

З того моменту пара нерозлучна, а Мак нарешті знайшов в особі Бренди свою тиху гавань, залишив позаду свої шкідливі звички і навіть обзавівся потомством. У 2021 році у Сонг та Калкіна з'явився син Дакота, якого актор назвав на честь його загиблої в 2008 році старшої сестри.

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Нещодавно американський таблоїд Us Weekly, спираючись на слова інсайдера з оточення пари, повідомив, що сім'я Калкіна та Сонг стала більше на одну людину - у них з'явився ще один син, якого назвали Карсон. До слова, малюк народився ще в грудні 2022 року.

Зіркове подружжя народження другої дитини поки офіційно не прокоментувало.

Раніше стало відомо, що роман 59-річного американського актора Бреда Пітта з його 29-річною коханою Інес де Рамон вийшов на новий рівень - близьке оточення пари стверджує, що вони всерйоз планують завести спільну дитину.

Також 64-річна Мадонна підтвердила роман з 29-річним боксером і тренером її дітей Джошем Поппером - попікона показала пристрасні поцілунки з новим коханцем.

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