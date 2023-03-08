Занадто глибокі поцілунки: Мадонна підтвердила роман з молодим боксером

35 років різниці не заважають коханим з усією пристрастю насолоджуватися товариством один одного.

Мадонна поцілунком по-французьки підтвердила роман з Джошем Поппером / instagram.com/madonna

64-річна поп-діва Мадонна не може і дня прожити без епатажу - ця її особливість вкоренилася в співачці, ледь вона стала знаменитою. Мадж завжди була дуже відверта з фанатами, і ця відвертість викликала у громадськості діаметрально протилежні почуття - від відданого захоплення до відрази.

Проте складно заперечувати, що до провокацій у артистки справжній талант. Важливим елементом її образу завжди було бурхливе особисте життя, в подробиці якого вона охоче всім розкривала. Нічого не змінилося в житті Мадонни і коли вона вступила в свій елегантний вік.

Наприклад, нещодавно співачка підтвердила роман з 29-річним професійним боксером Джошем Поппером, з яким почала зустрічатися практично відразу після розставання з 23-річним манекенником. І зробила своє визнання Мадонна у властивому їй стилі.

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На сторінці співачки в Instagram з'явилася серія знімків, на яких вона позує в похмурому костюмі оверсайз і мереживній балаклаві. На одному з кадрів з'явився чоловік, також в балаклаві, який пристрасно цілує Мадонну в губи.

Шанувальники Мадж тут же визнали в таємничому незнайомці Поппера. До слова, його артистка зустріла, коли він почав тренувати одного з її дітей.

Мадонна поцілунком по-французьки підтвердила роман з Джошем Поппером / instagram.com/madonna

Раніше стало відомо, що британська поп-діва Адель вдруге зібралася під вінець - на концерті її помітили з великою обручкою на безіменному пальці. Співачка перебуває у тривалих стосунках зі спортивним агентом Річем Полом.

Також вперше про романтичні стосунки розповів український ведучий Олексій Суханов - 50-річний шоумен зізнався, що його друга половинка змушує його задуматися про сім'ю.

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