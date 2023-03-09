59-річний Бред Пітт готується знову стати батьком - Дженніфер Еністон збентежена

Близьке оточення актора та його нової обраниці готується почути важливе повідомлення від закоханої пари.

Бред Пітт та Інес де Рамон вирішили завести спільну дитину / imdb.com

Роман 59-річного американського актора Бреда Пітта з його 29-річною коханою Інес де Рамон стрімко розвивається - з моменту їх зустрічі пройшло трохи більше шести місяців, а пара вже стала замислюватися про спільне потомство.

Такою інформацією з виданням Closer поділився інсайдер з близького оточення Пітта і де Рамон. Після того, як актор познайомив обраницю зі своїми дітьми від шлюбу з Анджеліною Джолі, та звозив дівчину в Париж, в їх відносинах намічається зрушення.

"Бред перетворив їхню поїздку до Франції на щось особливе. Інес розповіла друзям, що відчувала себе як принцеса. У них зараз дійсно період "медового місяця". Вони також повідомили друзям, що відкриті для того, щоб мати спільну дитину. Нікого не здивує, якщо скоро Інес оголосить про вагітність", - повідомляє інформатор.

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Також про плани Пітта і де Рамон обізнана й інша колишня дружина актора - Дженніфер Еністон. Інсайдер стверджує, що акторка має змішані почуття - вона рада за колишнього чоловіка, з яким знаходиться в дружніх відносинах, але в той же час щастя Бреда її зачіпає, адже "дитяче питання" в їх відносинах завжди стояло особливо гостро.

"Для Дженніфер іронічно бачити, як Бред залицяється до Інес, проводячи час з нею в тих місцях, які колись були важливими для їхньої пари. Це трохи боляче", - прокоментував інформатор.

Від шлюбу з Анджеліною Джолі у Бреда Пітта троє біологічних дітей і троє усиновлених.

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