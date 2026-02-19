Коротко:
- Що сталося з дочкою Успенської
- Що вона каже з цього приводу
Зрадниця України і співачка Любов Успенська повідомила про те, що не може забути конфлікт з дочкою, який стався з нею 6 років тому.
Як пишуть російські пропагандисти, Успенська згадала, як тоді переживала сварку з дочкою, яка пішла з дому і вживала заборонені речовини.
За словами Успенської, яка ненавидить Україну, вона навіть ворогам не бажає пережити таке.
"Те, що я пережила, я б хотіла, щоб ніхто не дізнався. Навіть ворогам не бажаю. Минуло шість років, але все одно дуже болить. Рана кровоточить. І страх є, і я переживаю. Людина, яка дізналася, що це таке, вона завжди буде переживати і думати, щоб нічого більше не сталося", — поділилася вона.
Тепер путіністка вдалася до релігії, щоб ситуація не повторилася.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Також стало відомо, що19 лютого поліція заарештувала Ендрю Маунтбаттен-Віндзора після декількох тижнів викриттів, що стосуються дружби і зв'язків колишнього принца з Джеффрі Епштейном.
Про особу: Любов Успенська
Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон, повідомляє Вікіпедія. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, отримала в Києві. Всупереч цьому активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".
