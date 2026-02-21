Відео 18+: путініста SHAMAN скасовують в РФ через скандальний ролик

Головний співак-пропагандист РФ довів росіян до ручки своїм відео.

Шаман - відео Байкал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Шаман

Ви дізнаєтеся:

SHAMAN вирішив спробувати на смак Байкал

До яких наслідків це призвело

Російський співак-пропагандист SHAMAN став причиною гучного скандалу через свою провокаційну витівку. Артист вирішив подражнити аудиторію і в черговий раз вихваляти країну-агресора роликом в Telegram, однак це призвело до неприємних наслідків для путініста.

SHAMAN відправився на озеро Байкал і вирішив спробувати його на смак, записавши процес на відео. Співак не знайшов нічого кращого, ніж стати на коліна і почати облизувати байкальський лід. Путініст промаркував ролик як відео для аудиторії 18+, натякнувши, що таке видовище не для людей зі слабкими нервами.

відео дня

"Ну що, рідні, спробуємо найчистіше озеро в світі Байкал на смак?", — підписав SHAMAN.

Шаман приїхав на Байкал / скрін з Telegram

Витівка співака сколихнула не тільки шанувальників, а й широку російську аудиторію. Найбільше обурилися представники корінних народів Сибіру, які звинуватили SHAMAN в оскверненні їхнього священного озера.

"Байкал для нас — сакральне місце. Так робити не можна. Плюс саме по собі ім'я SHAMAN несе навантаження — потрібно відповідати, а сценічний образ не зовсім відповідає поведінці. Якщо винен, я думаю, духи Байкалу з нього запитають", — зазначив сибірський шаман Артур Цибіков.

Ганьба SHAMAN швидко розлетілася по мережі у вигляді мемів — користувачі вже фотошоплять язик путініста в найнесподіваніші місця. Різко негативну реакцію на дії співака висловлюють і коментатори: вони вважають, що такої ганьби Байкал ще не зазнавав.

Шаман - відео 18+ / скрін з Telegram

"Байкал: дорогий щоденник, мені не підібрати слів, щоб описати біль і приниження, які я відчув сьогодні..."

"Після таких відео, його пісні про Батьківщину і патріотизм знецінюються в його виконанні. Як він може любити і співати про Росію, якщо він так осквернив Байкал?"

"Хтось його змушує так робити, людина в адекваті на таке не піде"

"Тепер Байкал не є найчистішим озером у світі, ніколи ще його так не оскверняли"

Про особу: Shaman Shaman – (справжнє ім'я – Ярослав Дронов) – російський співак, композитор і автор пісень. Заслужений артист Російської Федерації (2024). Здобув популярність у 2022 році на тлі вторгнення Росії в Україну, виконавши пісні "Встанем", "Я руський" та інші композиції патріотичної тематики. У дискографії має понад 30 синглів, найпопулярнішими з яких є "Встанем" і "Я русский". За підтримку російського вторгнення в Україну перебуває під санкціями 27 країн Євросоюзу, України та Канади.

