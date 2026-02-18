Адвокат покійного чоловіка відчайдушно бореться за справедливість у справі про смерть Яніса Тімми.

https://glavred.net/starnews/sedokovu-mogut-sudit-po-delu-yanisa-timmy-nachinaetsya-sud-10741763.html Посилання скопійоване

Анна Седокова може постати перед судом / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

Коротко:

Про що повідомила адвокат Тімми

Що вона каже про Седокову

Над зрадницею України, співачкою Анною Седоковою, згущуються хмари.

Адвокат сім'ї Яніса Тімми Маргарита Гаврилова, яка продовжує боротьбу проти його колишньої дружини, домоглася судового засідання з спірного питання про майно покійного баскетболіста.

відео дня

За словами Гаврилової, яку цитують російські пропагандисти, засідання відбудеться 2 березня. "Дорогі друзі, продовжуємо рух. Обіцяла тримати вас в курсі і тримаю. Перше судове засідання у справі „Тімма проти Седокової" відбудеться 2 березня 2026 року о 14:30 зал 40, Хорошевський районний суд міста Москви. Це вступ, процес офіційно пішов", - повідомила вона.

Анна Седокова і Яніс Тімма / instagram.com/annasedokova

Вона також додала, що час хованки для Седокової закінчується. "Анна Володимирівна, час хованки закінчується. Тепер все буде відбуватися в залі суду, а не в сторіс. Ваші ставки, пані та панове! Чи з'явиться вдова в суд?" - запитала адвокат.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що американський автор пісень Біллі Стейнберг, лауреат премії "Греммі" і ключова фігура, яка стояла за кількома хітами, що очолювали чарти, включаючи "Like a Virgin" Мадонни, помер у віці 75 років.

Раніше також російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і виїхала з родиною з країни-окупанта жити в Іспанію, показала спільне фото з Меладзе, коли той ще був одружений зі своєю першою дружиною.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Анна Седокова Анна Седокова - українська поп-співачка. Здобула популярність у 2000 році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила до "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу в 2004 році, Седокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Седокову, вважаючи її винною в смерті баскетболіста. Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред