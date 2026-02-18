Коротко:
Над зрадницею України, співачкою Анною Седоковою, згущуються хмари.
Адвокат сім'ї Яніса Тімми Маргарита Гаврилова, яка продовжує боротьбу проти його колишньої дружини, домоглася судового засідання з спірного питання про майно покійного баскетболіста.
За словами Гаврилової, яку цитують російські пропагандисти, засідання відбудеться 2 березня. "Дорогі друзі, продовжуємо рух. Обіцяла тримати вас в курсі і тримаю. Перше судове засідання у справі „Тімма проти Седокової" відбудеться 2 березня 2026 року о 14:30 зал 40, Хорошевський районний суд міста Москви. Це вступ, процес офіційно пішов", - повідомила вона.
Вона також додала, що час хованки для Седокової закінчується. "Анна Володимирівна, час хованки закінчується. Тепер все буде відбуватися в залі суду, а не в сторіс. Ваші ставки, пані та панове! Чи з'явиться вдова в суд?" - запитала адвокат.
Про особу: Анна Седокова
Анна Седокова - українська поп-співачка. Здобула популярність у 2000 році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила до "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу в 2004 році, Седокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Седокову, вважаючи її винною в смерті баскетболіста.
Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
