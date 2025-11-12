Alyona Alyona зізналася, чому не виступає з Jerry Heil після "Євробачення"

Ходили чутки, ніби артистки посварилися і тому більше не співпрацюють.

Alyona Alyona зізналася, чому не виступає з Jerry Heil / колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/alyona.alyona.official

Ви дізнаєтеся:

Чи правда, що Alyona Alyona і Jerry Heil посварилися

Чи хоче Alyona Alyona ще раз спробувати свої сили на "Євробаченні"

Українська реперка Alyona Alyona, яка представляла Україну разом із Jerry Heil на пісенному конкурсі "Євробачення-2024", розповіла про їхнє спілкування зараз.

Ходили чутки, буцімто артистки посварилися і тому більше не співпрацюють. Однак днями реперка в коментарі для "ЖВЛ представляет" відповіла, чи справді це так.

"На період "Євробачення" кожна з нас відклала свої якісь особисті плани для того, щоб об'єднатися і пройти цей шлях. Коли цей шлях був пройдений, звісно, кожна занурилася у свої амбіції, плани. Яна зараз класно підкорює європейську сцену. Що буде в майбутньому - життя покаже", - зазначила Alyona Alyona.

Реперка також відповіла, чи хоче ще раз спробувати свої сили на "Євробаченні" як сольна співачка.

"Мені цікавіше продюсувати пісні. Я себе спробувала як сонграйтер на "Дитячому Євробаченні", для мене це був дуже класний досвід. Можливо, я щось спродюсувала б у дорослому "Євробаченні", - зазначила вона.

До слова, Jerry Heil і Alyona Alyona виступили на міжнародному пісенному конкурсі з піснею "Teresa & Maria". Тоді артистки посіли 3 місце й отримали сумарно 453 бали від журі та глядачів.

Про персону: Jerry Heil Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

Про персону: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

