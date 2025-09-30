Рус
"Він не один": Alyona Alyona зізналася, чому не живе з бойфрендом у Києві

Віталій Кірсанов
30 вересня 2025, 08:56
Бойфренд співачки за певних обставин змушений залишатися в Івано-Франківській області.
Alyona Alyona зізналася, чому не живе з бойфрендом у Києві
Alyona Alyona зізналася, чому не живе з бойфрендом у Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Коротко:

  • Бойфренд співачки прикутий до своїх територіальних обставин
  • Alyona Alyona зізналася, що їй подобається їздити в рідні краї свого хлопця

Реперка Alyona Alyona вперше за довгий час поділилася подробицями особистого життя. Вона розповіла про стосунки зі своїм бойфрендом і зізналася, чому вони не живуть разом у Києві.

У коментарі програмі "Тур зірками" Alyona Alyona заявила, що її бойфренд за певних обставин змушений залишатися на Івано-Франківщині і вона це з розумінням приймає.

"Він не подорожує, він вдома. Він удома не один. Є людина, за якою йому треба доглядати. Відповідно, він прикутий до своїх територіальних обставин. А я його в цьому підтримую. Мені достатньо ось нашого спілкування такого, як воно є, і достатньо того, що нема чого тягнути його в цей галасливий Київ. Ні-ні-ні-ні, я не дозволяю", - з гумором зазначила артистка.

Ба більше, Alyona Alyona зізналася, що їй подобається їздити в рідні краї свого хлопця. Знаменитість із радістю проводить час у селі.

"Мені так подобається, що я можу приїхати туди, в те село, де, вибачте, зі мною вже всі перефоткалися, вже нікому нічого від мене не треба. Я собі ходжу - проста Альона, стала на клумбі, щось там цей... усі кажуть: "Бог у поміч". Я кажу: "І вам дай Бог здоров'я". Ми можемо піти на гриби, ми можемо піти на риболовлю", - заявила вона.

Реперка додала, що навіть розмірковує про свій переїзд із галасливого мегаполісу в тихе село. Для неї це як "два різні світи" і поки що вона не може визначитися, де їй комфортніше.

"Якраз таки я розділила ці два світи. І зараз навіть я б сказала, що в душі я думаю, в якому світі мені краще. У світі публічності, у світі того, де ти тільки віддаєш і так мало отримуєш, чи у світі, де є тепло, ласка, де ти віддаєш, а отримуєш, напевно, вдвічі більше. Мені 34 - я вже, знаєте, щось там думаю", - поділилася зірка.

Раніше Главред повідомляв, що українська відома акторка Ольга Сумська, яку вважають однією з найкрасивіших актрис України, зробила зізнання про сприйняття свого віку і зовнішності. Вона хоче повернути колишню розкішну фігуру і схуднути на 15 кілограмів.

Раніше реперка alyona alyona не захотіла виступати на одній сцені з українським співаком Parfeniuk.

Хто така Alyona Alyona?

Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олена Савраненко Alyona Alyona новини шоу бізнесу
