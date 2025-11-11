'Роблять операцію': MamaRika зробила тривожну заяву

Співачка MamaRika поскаржилась на проблеми зі здоров'ям.

MamaRika розповіла про операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

MamaRika потребує термінової операції

Що сталось зі співачкою

Відома українська співачка MamaRika розповіла прихильникам, що потребує термінової операції. Нещодавно артистка повідомила у своєму Instagram, що переживає дуже складний період у житті.

Співачка вийшла на зв’язок у соцмережах і відверто розповіла про стан свого здоров’я. MamaRika зізналася, що проблеми, які тривалий час ігнорувала, вже неможливо вирішити без термінового оперативного втручання.

"Як ви знаєте, у мене зараз трішки погіршились моменти по здоров'ю. Кажу як є, по жіночому. У мене серйозні нюанси. Я проігнорувала ці симптоми, коли тиждень тому мене вже конкретно зірвало", — поділилась артистка.

MamaRika зараз - що сталось зі співачкою / фото: instagram.com, MamaRika

Попри проблеми зі здоров’ям, MamaRika продовжувала виступати перед прихильниками, які закликали її зробити перерву та подбати про себе.

"Ви писали: "Відпочинь-відпочинь". Звичайно, я не відпочила, продовжила їздити далі на концерти і довела себе до крайнощів. Мені в терміновому порядку роблять операцію", — повідомила співачка.

Виконавиця хітів "Не ходи" та "Одне питання" також розкрила свої плани на найближче майбутнє. Вона перенесла чотири найближчі концерти, щоб пройти операцію та встигнути відновитися.

"На жаль, я змушена останні чотири концерти з туру перенести на весну. Мені дуже шкода, я хотіла зустрітися, але зараз я повинна приділити час собі. Операція нескладна, тому планую за тиждень бути вже огурчиком. Не хвилюйтесь", — підсумувала MamaRika.

Про персону: MamaRika Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

