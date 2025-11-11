'Роблять операцію': MamaRika зробила тривожну заяву

Ви дізнаєтесь:
- MamaRika потребує термінової операції
- Що сталось зі співачкою
Відома українська співачка MamaRika розповіла прихильникам, що потребує термінової операції. Нещодавно артистка повідомила у своєму Instagram, що переживає дуже складний період у житті.
Співачка вийшла на зв’язок у соцмережах і відверто розповіла про стан свого здоров’я. MamaRika зізналася, що проблеми, які тривалий час ігнорувала, вже неможливо вирішити без термінового оперативного втручання.
"Як ви знаєте, у мене зараз трішки погіршились моменти по здоров'ю. Кажу як є, по жіночому. У мене серйозні нюанси. Я проігнорувала ці симптоми, коли тиждень тому мене вже конкретно зірвало", — поділилась артистка.
Попри проблеми зі здоров’ям, MamaRika продовжувала виступати перед прихильниками, які закликали її зробити перерву та подбати про себе.
"Ви писали: "Відпочинь-відпочинь". Звичайно, я не відпочила, продовжила їздити далі на концерти і довела себе до крайнощів. Мені в терміновому порядку роблять операцію", — повідомила співачка.
Виконавиця хітів "Не ходи" та "Одне питання" також розкрила свої плани на найближче майбутнє. Вона перенесла чотири найближчі концерти, щоб пройти операцію та встигнути відновитися.
"На жаль, я змушена останні чотири концерти з туру перенести на весну. Мені дуже шкода, я хотіла зустрітися, але зараз я повинна приділити час собі. Операція нескладна, тому планую за тиждень бути вже огурчиком. Не хвилюйтесь", — підсумувала MamaRika.
