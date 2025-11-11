"Винною є я": відома реперка Alyona Alyona влаштувала ДТП

У відомої артистки забрали посвідчення водія.

https://glavred.net/stars/vinovata-ya-repersha-alyona-alyona-ustroila-dtp-10714310.html Посилання скопійоване

Alyona Alyona потрапила в ДТП / колаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Ви дізнаєтесь:

Alyona Alyona потрапила у ДТП

Як відбулась аварія

Відома українська реперка та зірка Євробачення Alyona Alyona потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Про те, як сталася аварія, артистка розповіла прихильникам у своєму Instagram.

Alyona Alyona зізналася, що зіткнулася з іншим водієм через недотримання безпечної дистанції. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, однак автомобілі отримали пошкодження.

відео дня

Alyona Alyonа - аварія / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Я ділюся з вами як своїми успіхами, так і невдачами. Мала потрапити на вокал, а потрапила в ДТП. Винною є я - вчинила малесенький наїзд на дядька, який з'їжджаючи на другорядну дорогу не швидко їхав. Але це моя проблема, що я не дотрималася дистанції. Трошки розбила йому скло у фарі, почухали бампера одне одному, проте ми застраховані і викликали поліцію, все оформили", — пояснила реперка.

Артистка повідомила, що у неї тимчасово вилучили посвідчення водія до судового засідання. Alyona Alyona закликала прихильників дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними за кермом.

Alyona Alyona влаштувала ДТП / фото: Alyona Alyona

"У мене забрали права, дали мені тимчасові, буде суд - все, як треба. Тому дотримуйтеся правил безпеки та будьте уважними на дорогах", — підсумувала знаменитість.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома українська співачка MamaRika розповіла прихильникам, що потребує термінової операції. Нещодавно артистка повідомила, що переживає дуже складний період у житті. Співачка вийшла на зв’язок у соцмережах і відверто розповіла про стан свого здоров’я.

Також українська акторка Катерина Кузнєцова висловилася про скандал, пов'язаний з відомою співачкою Настею Каменських. Фанат поцікавився в Кузнєцової, як вона ставиться до думки Каменських щодо мовного питання, озвученої під час концерту в Чикаго.

Вас може зацікавити:

Хто така Alyona Alyona? Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред