"Винною є я": відома реперка Alyona Alyona влаштувала ДТП

Ви дізнаєтесь:
- Alyona Alyona потрапила у ДТП
- Як відбулась аварія
Відома українська реперка та зірка Євробачення Alyona Alyona потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Про те, як сталася аварія, артистка розповіла прихильникам у своєму Instagram.
Alyona Alyona зізналася, що зіткнулася з іншим водієм через недотримання безпечної дистанції. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, однак автомобілі отримали пошкодження.
"Я ділюся з вами як своїми успіхами, так і невдачами. Мала потрапити на вокал, а потрапила в ДТП. Винною є я - вчинила малесенький наїзд на дядька, який з'їжджаючи на другорядну дорогу не швидко їхав. Але це моя проблема, що я не дотрималася дистанції. Трошки розбила йому скло у фарі, почухали бампера одне одному, проте ми застраховані і викликали поліцію, все оформили", — пояснила реперка.
Артистка повідомила, що у неї тимчасово вилучили посвідчення водія до судового засідання. Alyona Alyona закликала прихильників дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними за кермом.
"У мене забрали права, дали мені тимчасові, буде суд - все, як треба. Тому дотримуйтеся правил безпеки та будьте уважними на дорогах", — підсумувала знаменитість.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що відома українська співачка MamaRika розповіла прихильникам, що потребує термінової операції. Нещодавно артистка повідомила, що переживає дуже складний період у житті. Співачка вийшла на зв’язок у соцмережах і відверто розповіла про стан свого здоров’я.
Також українська акторка Катерина Кузнєцова висловилася про скандал, пов'язаний з відомою співачкою Настею Каменських. Фанат поцікавився в Кузнєцової, як вона ставиться до думки Каменських щодо мовного питання, озвученої під час концерту в Чикаго.
Вас може зацікавити:
- "У мене був дикий страх": Дорофєєва зробила зізнання про свою україномовну творчість
- Наталку Денисенко спіймали з можливим коханцем - як вони поводилися
- "Роблять операцію": MamaRika зробила тривожну заяву
Хто така Alyona Alyona?
Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред