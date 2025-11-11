Рус
"У мене був дикий страх": Дорофєєва зробила зізнання про свою україномовну творчість

Анна Підгорна
11 листопада 2025, 02:05
9
Надя Дорофєєва розповіла про високу планку, як про джерело переживань і натхнення.
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва новини - співачка розповіла про страхи у творчості / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Після початку повномасштабної війни Надя Дорофєєва в побуті і творчості перейшла на українську мову. З першим у неї проблем не виникло, але друге перший час її сильно лякало.

Співачка зізналася про це в коментарі для "Артилерії". Дорофєєва зазначила, що побічно на її страх писати тексти українською вплинув гурт Океан Ельзи, а точніше, висока планка якості музики і текстів, яку колектив тримає уже понад три десятки років.

"У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що повністю переходжу на українську, і в своїй творчості також. У мене був дикий страх через пісні "Океану Ельзи". Я дуже боялася писати українською, тому що наш український слухач сильно звертає увагу на текст. Особисто для мене ці пісні поставили таку планку", - каже артистка.

Тепер страх минув, зазначає вона, адже Океан Ельзи для неї - велике джерело натхнення.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва новини - співачка розповіла про страхи у творчості / Скриншот YouTube

Про персону: Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

