"У мене був дикий страх": Дорофєєва зробила зізнання про свою україномовну творчість

Читайте більше:
- Чого боялася Надя Дорофєєва
- Чи впоралася співачка зі своїми страхами
Після початку повномасштабної війни Надя Дорофєєва в побуті і творчості перейшла на українську мову. З першим у неї проблем не виникло, але друге перший час її сильно лякало.
Співачка зізналася про це в коментарі для "Артилерії". Дорофєєва зазначила, що побічно на її страх писати тексти українською вплинув гурт Океан Ельзи, а точніше, висока планка якості музики і текстів, яку колектив тримає уже понад три десятки років.
"У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що повністю переходжу на українську, і в своїй творчості також. У мене був дикий страх через пісні "Океану Ельзи". Я дуже боялася писати українською, тому що наш український слухач сильно звертає увагу на текст. Особисто для мене ці пісні поставили таку планку", - каже артистка.
Тепер страх минув, зазначає вона, адже Океан Ельзи для неї - велике джерело натхнення.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Настя Каменських у США зробила остаточний вибір. За кордон артистка виїхала після скандальної заяви про "неважливість" мови.
Також 23-річна зірка TikTok, відома виконанням пісні "Парова машина" Ярина Квасній, оголосила про мобілізацію до ЗСУ. Дівчина розкрила, де служить зараз.
Читайте також:
- Наречена Дмитра Кулеби розкрила деталі їхніх заручин
- "Собаки гавкають": Олег Винник вийшов із себе і висловився про українців
- "Хворі, неправильні стосунки": відома співачка пережила насильство
Про персону: Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред