"Страх закрадається добряче": Сергій Притула переніс п'ять операцій - деталі

Коротко:
- У Сергія Притули було п'ять операцій за останні 23 роки
- Сьогодні проблему активіста зі здоров'ям не вирішено остаточно
Український шоумен, волонтер і громадський діяч Сергій Притула бореться зі страхом втратити зір з моменту, як йому виповнилося 20 років. Останні два десятиліття принесли йому аж 5 операцій на очах, але впевненості, що небезпека минула, активіст не має і сьогодні.
Про це Притула розповів в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці". У Сергія було відшарування сітківки на лівому оці, і тепер він боїться повторення цієї неприємної історії з правого боку.
Тож питання втрати зору для діяча залишається відкритим: запаяна сітківка на лівому оці, та потенційна загроза для правого створюють у його житті певний дискомфорт. Аби його вирішити, скоро до публічного образу Притули додасться новий аксесуар.
"П'ять операцій. Страх був, коли у мене з'явилася загроза відшарування сітківки на правому оці. Тому що на лівому у мене було відшарування. Дуже неприємне відчуття, коли ти бачиш плямами. Тут сітківка порвалася – мені її запаяли. І коли на правому з'явилося й мені робили спайку, то я дуже переживав, бо праве витягує на 110%. Але інколи страх закрадається добряче. Я ж розумію, що праве око так довго не зможе витягувати на тих оборотах, на яких воно тягнуло останніх 23 роки. Тому через деякий час я вже буду у красивих окулярах", - розповів Сергій Притула.
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Хто такий Сергій Притула?
Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".
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