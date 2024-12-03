"Страх закрадається добряче": Сергій Притула переніс п'ять операцій - деталі

Шоумен розкрив подробиці серйозних проблем зі здоров'ям.

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Сергій Притула новини - Сергій Притула переніс 5 операцій через проблеми з очима / колаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua

Коротко:

У Сергія Притули було п'ять операцій за останні 23 роки

Сьогодні проблему активіста зі здоров'ям не вирішено остаточно

Український шоумен, волонтер і громадський діяч Сергій Притула бореться зі страхом втратити зір з моменту, як йому виповнилося 20 років. Останні два десятиліття принесли йому аж 5 операцій на очах, але впевненості, що небезпека минула, активіст не має і сьогодні.

Про це Притула розповів в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці". У Сергія було відшарування сітківки на лівому оці, і тепер він боїться повторення цієї неприємної історії з правого боку.

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Тож питання втрати зору для діяча залишається відкритим: запаяна сітківка на лівому оці, та потенційна загроза для правого створюють у його житті певний дискомфорт. Аби його вирішити, скоро до публічного образу Притули додасться новий аксесуар.

"П'ять операцій. Страх був, коли у мене з'явилася загроза відшарування сітківки на правому оці. Тому що на лівому у мене було відшарування. Дуже неприємне відчуття, коли ти бачиш плямами. Тут сітківка порвалася – мені її запаяли. І коли на правому з'явилося й мені робили спайку, то я дуже переживав, бо праве витягує на 110%. Але інколи страх закрадається добряче. Я ж розумію, що праве око так довго не зможе витягувати на тих оборотах, на яких воно тягнуло останніх 23 роки. Тому через деякий час я вже буду у красивих окулярах", - розповів Сергій Притула.

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Хто такий Сергій Притула? Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".

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