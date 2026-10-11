Померла заслужена українська актриса: що відомо

Популярна українська актриса була зіркою театру імені Івана Франка.

https://glavred.net/starnews/skonchalas-zasluzhennaya-ukrainskaya-aktrisa-chto-izvestno-10803218.html Посилання скопійоване

Померла Наталія Перчевська / Колаж Главред, фото Instagram/frankotheatre

Коротко:

Якими ролями прославилася актриса

Що повідомили в театрі про смерть Перчевської

Пішла з життя Заслужена артистка України Наталія Перчевська.

Новина про це з’явилася на Instagram-сторінці театру імені Івана Франка.

відео дня

"Є люди, які залишають після себе значно більше, ніж ролі та спогади про виступи на сцені. Залишається тепло від зустрічей, голос, посмішка, моменти спільної роботи, які з часом стають особливо дорогими. Сьогодні важко знайти слова, які могли б передати біль цієї втрати. Відхід людини, яка присвятила своє життя мистецтву, завжди залишає порожнечу. І водночас залишається пам’ять, яку зберігають колеги, друзі та глядачі", - повідомили в театрі.

Померла Наталія Перчевська / Фото Instagram/frankotheatre

Наталія Перчевська працювала в театрі ім. Івана Франка з 1972 року. Актриса відома за ролями в таких виставах - "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Суд і полум'я", "Баба Параска" та багатьох інших.

Померла Наталія Перчевська / Фото Instagram/frankotheatre

Померла Наталія Перчевська / Фото Instagram/frankotheatre

Відомо, що Наталія Перчевська народилася в 1952 році. Закінчила Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як повідомляв Главред, раніше 11-річна Кайя, дочка покійної актриси Хайден Панеттьєрі та колишнього боксера Володимира Кличка, вперше після смерті матері з'явилася на судовому засіданні.

Раніше також стало відомо, що популярний учасник кулінарного проєкту "Майстер-шеф" В’ячеслав Чернявський, який прославився своєю добротою та відкритим серцем, вже два місяці не виходить на зв’язок.

Вас також може зацікавити:

Національний театр імені Івана Франка Театр імені Франка - театр у Києві, розташований за адресою: площа Івана Франка, 3. Початком історії театральної трупи імені Івана Франка вважають 28 січня 1920 року, коли у Вінниці видатний український театральний діяч Гнат Юра поставив виставу "Гріх". У 1923 році, після трьох років гастрольної діяльності, театр було запрошено до тодішньої столиці Української РСР - Харкова. Серед найкращих вистав театру тих років називають: "Лісова пісня" за однойменним твором Лесі Українки, "Ревізор" М. В. Гоголя, "Свята Іоанна" Б. Шоу. Влітку 1926 року театр ім. І. Франка за рішенням уряду переводиться до Києва, тоді як із Києва до Харкова переїжджає театр "Березиль" У 1940 році театр отримав звання академічного. Указом Президента України від 11 жовтня 1994 року театру надано статус Національного.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред