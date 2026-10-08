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Фронтмен Imagine Dragons розійшовся з актрисою: що відомо про розрив

Віталій Кірсанов
8 жовтня 2026, 18:22
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Востаннє Ден Рейнольдс і Мінка Келлі з’явилися разом наприкінці весни цього року.
Фронтмен гурту Imagine Dragons розійшовся з актрисою
Фронтмен Imagine Dragons розійшовся з актрисою / колаж: Главред, фото: instagram.com/danreynolds

Коротко:

  • Роман Рейнольдса та Келлі розпочався у 2022 році
  • Вони познайомилися завдяки спільному другові

Фронтмен американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс та актриса Мінка Келлі більше не разом. Зірки, які почали зустрічатися у 2022 році, нещодавно розірвали стосунки.

Про розставання повідомляє People з посиланням на джерело, близьке до пари. За словами інсайдера, розрив стався зовсім недавно. Видання спробувало отримати коментарі від 39-річного музиканта та 46-річної актриси, однак на момент публікації відповіді від них не надійшло.

відео дня

Роман Рейнольдса та Келлі розпочався у 2022 році. Вони познайомилися завдяки спільному другові, проте тривалий час намагалися не афішувати стосунки. Вперше пару помітили разом на публіці лише у травні 2023 року.

Востаннє Ден і Мінка з’явилися разом наприкінці весни цього року. Вони відвідали гала-вечір Музею сучасного мистецтва. Через кілька місяців Келлі також опублікувала в Instagram кумедне відео з Рейнольдсом.

Після цього спільних виходів пари практично не було. Вони також перестали публікувати спільний контент у соціальних мережах, що на тлі повідомлень про їхнє розставання може свідчити про завершення роману.

Стосунки з Мінкою Келлі почалися незабаром після розлучення Рейнольдса. До цього музикант 12 років був одружений з американською співачкою Ейже Волкман. У цьому шлюбі у подружжя народилося четверо дітей.

Про розставання Рейнольдс і Волкман оголосили у вересні 2022 року, а офіційно їхнє розлучення завершилося у квітні 2023-го.

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Раніше також стало відомо, що американська актриса Сідні Свіні несподівано виявила родинний зв’язок із легендарною Мерилін Монро. Виявилося, що зірки, яких шанувальники не раз порівнювали через зовнішню схожість, дійсно мають спільного предка.

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Про гурт: Imagine Dragons

Imagine Dragons - американський прок-гурт, заснований у 2008 році в Лас-Вегасі, штат Невада, повідомляє Вікіпедія. До складу гурту входять вокаліст Ден Рейнольдс, гітарист Вейн Сермон, басист і клавішник Бен МакКі та Ден Платцман на ударних. Imagine Dragons з перших днів повномасштабного вторгнення твердо й послідовно підтримують Україну. У липні 2022 року музиканти стали офіційними амбасадорами благодійної платформи UNITED24, активно допомагаючи збирати кошти на медичні потреби та автомобілі швидкої допомоги.

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