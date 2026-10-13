Билася та кусалася: у США заарештували популярну актрису

Коротко:
- У чому звинувачують американську актрису
- Кого вона покусала
Популярна американська актриса Сельма Блер нібито влаштувала хаос на борту літака Delta Airlines.
Як пише TMZ, вона вдарила одного бортпровідника та вкусила іншого посеред польоту.
В аудіозаписі, отриманому TMZ, офіційні особи викликали медичний персонал біля виходу після повідомлень про легкі травми, зокрема кров з носа та сліди укусів.
Влада портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі повідомила, що двоє бортпровідників повідомили про травми, а одного доставили до лікарні.
Блер була заарештована та доставлена до лікарні для обстеження, де вона й перебуває донині. Наразі ФБР розслідує інцидент.
В аудіозаписі повідомлення зазначається, що пасажирка, яка порушила порядок, очевидно, вдарилася головою об перегородку. Крім того, правоохоронні органи чекали, коли літак приземлиться.
Представник Сельми повідомив: "Сельмі знадобилася невідкладна медична допомога, що й спричинило таку поведінку. Після приземлення їй було надано негайну медичну допомогу, і наразі її стан стабільний".
Незрозуміло, що саме спричинило необхідність надання невідкладної медичної допомоги та чи може Сельма бути притягнута до відповідальності за будь-які кримінальні звинувачення.
Це не перший інцидент Блер із літаком. У 2016 році її винесли на ношах після спалаху гніву під час польоту.
Останній публічний виступ Сельми відбувся на початку цього місяця на заході Антидифамаційної ліги в Нью-Йорку.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Як повідомляв Главред, раніше український музичний продюсер Вадим Лисиця порівняв кар’єри Віталія Козловського та Олега Винника і пояснив, чому, на його думку, виконавцям стало складніше утримувати колишні позиції в шоу-бізнесі.
Раніше також американського репера та музичного продюсера Шона "Дідді" Комбса екстрено доставили з федеральної в'язниці в Нью-Джерсі до лікарні.
Вас також може зацікавити:
- Клінічна смерть: радянська актриса "Мері Поппінс" переживає трагедію
- Фронтмен Imagine Dragons розійшовся з актрисою: що відомо про розрив
- Померла заслужена українська актриса: що відомо
Про особу: Сельма Блер
Сельма Блер - американська актриса. Сельма найбільш відома своїми ролями у фільмах "Жорстокі ігри", "Блондинка в законі", "Найсолодша річ" та "Хеллбой".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред