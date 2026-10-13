Билася та кусалася: у США заарештували популярну актрису

Сельма Блер страждає на невиліковне хронічне захворювання.

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Сельма Блер може потрапити до в’язниці / Колаж Главред, фото Instagram/selmablair

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У чому звинувачують американську актрису

Кого вона покусала

Популярна американська актриса Сельма Блер нібито влаштувала хаос на борту літака Delta Airlines.

Як пише TMZ, вона вдарила одного бортпровідника та вкусила іншого посеред польоту.

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В аудіозаписі, отриманому TMZ, офіційні особи викликали медичний персонал біля виходу після повідомлень про легкі травми, зокрема кров з носа та сліди укусів.

Влада портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі повідомила, що двоє бортпровідників повідомили про травми, а одного доставили до лікарні.

Блер була заарештована та доставлена до лікарні для обстеження, де вона й перебуває донині. Наразі ФБР розслідує інцидент.

Сельма Блер влаштувала дебош у літаку / Фото Instagram/selmablair

В аудіозаписі повідомлення зазначається, що пасажирка, яка порушила порядок, очевидно, вдарилася головою об перегородку. Крім того, правоохоронні органи чекали, коли літак приземлиться.

Представник Сельми повідомив: "Сельмі знадобилася невідкладна медична допомога, що й спричинило таку поведінку. Після приземлення їй було надано негайну медичну допомогу, і наразі її стан стабільний".

Незрозуміло, що саме спричинило необхідність надання невідкладної медичної допомоги та чи може Сельма бути притягнута до відповідальності за будь-які кримінальні звинувачення.

Це не перший інцидент Блер із літаком. У 2016 році її винесли на ношах після спалаху гніву під час польоту.

Останній публічний виступ Сельми відбувся на початку цього місяця на заході Антидифамаційної ліги в Нью-Йорку.

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Про особу: Сельма Блер Сельма Блер - американська актриса. Сельма найбільш відома своїми ролями у фільмах "Жорстокі ігри", "Блондинка в законі", "Найсолодша річ" та "Хеллбой".

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