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Дружина Віктора Павліка показала, який вигляд має після операції

Олена Кюпелі
3 квітня 2025, 21:55оновлено 3 квітня, 22:28
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Катерина Репяхова показала результат операції і розповіла, що на неї чекає.
Катя Репяхова
Катя Репяхова тепер носить нове підборіддя / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Коротко:

  • Який вигляд має дружина Віктора Павліка після операції
  • Що на неї чекає далі

Дружина народного артиста України Віктора Павліка - блогерка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно повідомила своїм прихильникам, що зважилася на ще одну пластичну операцію, показала, який вигляд має після операції.

На своїй сторінці в Instagram, вона нарешті показала, який вигляд має. "Я щаслива! Сьогодні тиждень після операції. Результат буде через шість місяців", - поділилася блогерка.

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Катерина Репяхова зробила операцію
Катерина Репяхова зробила операцію / Фото Instagram/Основна світлина repyahovakate repyahovakate

Попри те, що результат операції буде через пів року, задоволена жінка показала результат уже. На фото видно, що вона ще носить пов'язку на підборідді.

Катерина Репяхова зробила операцію
Катерина Репяхова зробила операцію / Фото Instagram/Основна світлина repyahovakate repyahovakate repyahovakate

Виявилося, що вона вставила імплант у своє підборіддя, який залишиться там довічно.

Катерина Репяхова зробила операцію
Катерина Репяхова зробила операцію / Фото Instagram/Основна світлина repyahovakate repyahovakate

Крім того, вона розповіла, що під час операції їй також приберуть друге підборіддя.

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Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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