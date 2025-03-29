"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

Коротко:
- Що сталося з Віктором Павліком
- Чому він заступився за дружину
Днями стало відомо про те, що дружина народного артиста України Віктора Павліка - блогерка Катерина Реп'яхова зробила чергову пластичну операцію з корекції підборіддя.
Однак, проста, здавалося б, ситуація на сьогоднішній день, викликала невдоволення хейтерів. Утім, народний артист вступив у перепалку з користувачами і доволі таки в різкій і грубій манері заступився за свою молоду дружину.
Скріншоти перепалки опублікував ресурс РБК. В оригінальному пості на сторінці у Facebook - не всі коментарі залишилися "на місці".
Виглядає ця перепалка безсторонньо з двох сторін - ні з боку хейтерів, ні з боку народного артиста.
Катерина Репяхова - останні новини по темі
Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Репяхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.
Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.
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