"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

Народний артист вирішив захистити свою дружину перед її хейтерами.

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Віктор Павлік, Катерина Репяхова / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Коротко:

Що сталося з Віктором Павліком

Чому він заступився за дружину

Днями стало відомо про те, що дружина народного артиста України Віктора Павліка - блогерка Катерина Реп'яхова зробила чергову пластичну операцію з корекції підборіддя.

Однак, проста, здавалося б, ситуація на сьогоднішній день, викликала невдоволення хейтерів. Утім, народний артист вступив у перепалку з користувачами і доволі таки в різкій і грубій манері заступився за свою молоду дружину.

відео дня

Скріншоти перепалки опублікував ресурс РБК. В оригінальному пості на сторінці у Facebook - не всі коментарі залишилися "на місці".

Віктор Павлік вступив у конфлікт / Фото РБК

Віктор Павлік накинувся на хейтерів / Фото РБК

Віктор Павлік вступив у конфлікт / Фото РБК

Віктор Павлік посварився з хейтерами його дружини / Фото РБК

Виглядає ця перепалка безсторонньо з двох сторін - ні з боку хейтерів, ні з боку народного артиста.

Віктор Павлік / інфографіка: Главред

Катерина Репяхова - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Репяхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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