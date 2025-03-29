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"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

Олена Кюпелі
29 березня 2025, 21:53оновлено 29 березня, 22:24
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Народний артист вирішив захистити свою дружину перед її хейтерами.
Віктор Павлік, Катерина Репяхова
Віктор Павлік, Катерина Репяхова / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Коротко:

  • Що сталося з Віктором Павліком
  • Чому він заступився за дружину

Днями стало відомо про те, що дружина народного артиста України Віктора Павліка - блогерка Катерина Реп'яхова зробила чергову пластичну операцію з корекції підборіддя.

Однак, проста, здавалося б, ситуація на сьогоднішній день, викликала невдоволення хейтерів. Утім, народний артист вступив у перепалку з користувачами і доволі таки в різкій і грубій манері заступився за свою молоду дружину.

відео дня

Скріншоти перепалки опублікував ресурс РБК. В оригінальному пості на сторінці у Facebook - не всі коментарі залишилися "на місці".

Віктор Павлік вступив у конфлікт
Віктор Павлік вступив у конфлікт / Фото РБК
Віктор Павлік накинувся на недоброзичливців
Віктор Павлік накинувся на хейтерів / Фото РБК
Віктор Павлік вступив у конфлікт
Віктор Павлік вступив у конфлікт / Фото РБК
Віктор Павлік посварився з хейтерами його дружини
Віктор Павлік посварився з хейтерами його дружини / Фото РБК

Виглядає ця перепалка безсторонньо з двох сторін - ні з боку хейтерів, ні з боку народного артиста.

Віктор Павлік
Віктор Павлік / інфографіка: Главред

Катерина Репяхова - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Репяхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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