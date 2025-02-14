Дружина Віктора Павліка втратила бізнес: у чому причина

Коротко:
- Репяхова розповіла, як дізналася про діагноз сина
- Що про це думає Віктор Павлік
- Що сталося з її бізнесом
Українська блогерка і дружина відомого співака Віктора Павліка - Катерина Репяхова закрила свій бізнес.
Про це блогерка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Так, у рамках свого нового проєкту на YouTube, Репяхова записала відверту розмову зі своїм чоловіком Віктором Павликом, де обговорювала, що відчувають батьки не нормотипової дитини. Під час анонсу, блогерка розповіла, що їй довелося закрити навіть свій бізнес - магазин дитячого одягу Mimish.
Виявилося, що Репяхова фізично не справлялася з усіма завданнями, які стосуються її сина. Вона була виснажена і саме тому прийняла рішення закрити бізнес.
"Я знаю, що треба направляти енергію у свій ресурс. Я знаю, що від цього точно моїй дитині буде краще, якщо мама буде щаслива, відпочила. Саме тому я закрила Mimish. Дуже багато запитань, чому я закрила Mimish... Забирав багато часу! У мене виникло питання, куди я хочу спрямовувати цей час: на себе чи на ще один бізнес. Я вибрала себе для того, щоб у Михасика була здорова і щаслива мама", - розповіла вона.
"Тільки після прийняття, ти розумієш, що це не покарання. Життя може бути таким же насиченим. До цього потрібно ставитися, як до подорожі, яку ти проходиш", - розповідає блогерка про те, як дізналася про особливості свого сина.
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Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.
Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.
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Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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