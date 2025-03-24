"Може виїжджати": жінка Павліка заговорила про відпустку з чоловіком за кордоном

Катя Репяхова розповіла, коли планує відпочинок усією родиною.

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Катя Репяхова зізналася, чи планує закордонний відпочинок із чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

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Чи буде виїжджати сім'я Віктора Павліка разом з артистом за кордон

На якій підставі зірка може залишати країну

Виїзд зіркових чоловіків за кордон під час повномасштабної війни, особливо якщо йдеться про відпочинок, викликає в сучасному українському суспільстві суперечливі настрої. Катерина Репяхова, бізнесвумен, блогерка, концертна директорка і дружина співака Віктора Павліка висловила свою позицію з цього приводу.

В Instagram підписники поцікавилися в неї, чи планує вона відпустку всією сім'єю за кордоном. Репяхова відповіла, що з міркувань солідарності "з тими, хто не може виїхати, і з тими, хто віддає найцінніше за нашу державність", вона і Павлік таких планів не будують. Для них це - принципове питання.

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При цьому дружина Віктора Павліка зазначила, що музикант має можливість виїжджати за кордон на законних підставах - за станом здоров'я. До того ж у грудні 2025-го року артисту виповниться 60 років. Але мати можливість і скористатися нею - не одне й те саме. "Я впевнена, що ми все наздоженемо після перемоги", - каже Катя Репяхова.

Катя Репяхова зізналася, чи планує закордонний відпочинок із чоловіком / instagram.com/repyahovakate

У травні 2024 року Віктор Павлік переніс операцію на серці. За рік до цього в нього виявили вроджену ваду, через яку вийшов з ладу і потребував заміни один із клапанів органу. Хірургічне втручання тривало 4 години (з них півгодини - зупинка серця). Дві доби артист провів у реанімації, після чого відбулося відновлення і реабілітація.

Віктор Павлік і Катя Репяхова / instagram.com/repyahovakate

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