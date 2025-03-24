"Може виїжджати": жінка Павліка заговорила про відпустку з чоловіком за кордоном

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Виїзд зіркових чоловіків за кордон під час повномасштабної війни, особливо якщо йдеться про відпочинок, викликає в сучасному українському суспільстві суперечливі настрої. Катерина Репяхова, бізнесвумен, блогерка, концертна директорка і дружина співака Віктора Павліка висловила свою позицію з цього приводу.
В Instagram підписники поцікавилися в неї, чи планує вона відпустку всією сім'єю за кордоном. Репяхова відповіла, що з міркувань солідарності "з тими, хто не може виїхати, і з тими, хто віддає найцінніше за нашу державність", вона і Павлік таких планів не будують. Для них це - принципове питання.
При цьому дружина Віктора Павліка зазначила, що музикант має можливість виїжджати за кордон на законних підставах - за станом здоров'я. До того ж у грудні 2025-го року артисту виповниться 60 років. Але мати можливість і скористатися нею - не одне й те саме. "Я впевнена, що ми все наздоженемо після перемоги", - каже Катя Репяхова.
У травні 2024 року Віктор Павлік переніс операцію на серці. За рік до цього в нього виявили вроджену ваду, через яку вийшов з ладу і потребував заміни один із клапанів органу. Хірургічне втручання тривало 4 години (з них півгодини - зупинка серця). Дві доби артист провів у реанімації, після чого відбулося відновлення і реабілітація.
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Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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