Розлучуся: Віктор Павлік погрожував своїй молодій дружині розставанням через один момент

Катерина Репяхова розповіла про ставлення її чоловіка до пластичних операцій.

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Віктор Павлік, Катерина Репяхова / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася несподіваними подробицями свого особистого життя.

Зокрема, Репяхова, яка весь час змінює що-небудь у своїй зовнішності, додає, що її чоловік Віктор Павлік був категорично проти її операцій.

"Колись він мені казав, якщо зробиш те чи це, то я розлучуся... Ну не розлучається, ясна річ. Він думав, що це буде працювати, але не працює. Важко, звикає. Я його довго готую морально. Я не раджуся, я ставлю перед фактом і все", - розповіла вона в інтерв'ю в "ЖВЛ".

Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова показала своє фото з паспорта, на якому її просто не впізнати. На фото майбутня дружина Віктора Павліка позує в червоному піджаку і білій блузці з довгим волоссям темного кольору. У неї також вищипані брови, відповідно до модних тенденцій того часу, і явно свої губи.

А також Віктор Павлік потрапив у кумедну ситуацію. На одному із заходів до нього підійшли шанувальниці. Але артист раптово досить наполегливо попросив їх не обіймати його ні за спину, ні за плечі.

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