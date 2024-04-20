Розлучуся: Віктор Павлік погрожував своїй молодій дружині розставанням через один момент

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася несподіваними подробицями свого особистого життя.
Зокрема, Репяхова, яка весь час змінює що-небудь у своїй зовнішності, додає, що її чоловік Віктор Павлік був категорично проти її операцій.
"Колись він мені казав, якщо зробиш те чи це, то я розлучуся... Ну не розлучається, ясна річ. Він думав, що це буде працювати, але не працює. Важко, звикає. Я його довго готую морально. Я не раджуся, я ставлю перед фактом і все", - розповіла вона в інтерв'ю в "ЖВЛ".
Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі
Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова показала своє фото з паспорта, на якому її просто не впізнати. На фото майбутня дружина Віктора Павліка позує в червоному піджаку і білій блузці з довгим волоссям темного кольору. У неї також вищипані брови, відповідно до модних тенденцій того часу, і явно свої губи.
А також Віктор Павлік потрапив у кумедну ситуацію. На одному із заходів до нього підійшли шанувальниці. Але артист раптово досить наполегливо попросив їх не обіймати його ні за спину, ні за плечі.
Вас також може зацікавити:
- Віктор Павлік сильно образив молоду дружину: "Не заслуговую, не любить"
- "Боїться, що тітки висмоктують з нього молодість": Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками
- Молода дружина Віктора Павліка ошелешила своїм виглядом "до"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред