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Справа "Мерседеса": українська акторка жорстко відповіла дружині Віктора Павліка

Олена Кюпелі
20 березня 2025, 15:12оновлено 20 березня, 16:02
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Колишня дружина Віктора Павліка звинуватила актрису у відсутності такту.
Наталка Денисенко відповіла на ненависть
Наталка Денисенко відповіла на хейт / Колаж Главред, фото Instagram/natalka_denisenko, Facebook/Лора Созаєва

Коротко:

  • Наталка Денисенко запідозрила заздрість
  • Що сказала ексдружина Віктора Павліка

Українська акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно вперше розсекретила вартість свого нового автомобіля, що придбала зовсім недавно, звернулася до колишньої дружини Віктора Павліка Лори Созрівай.

Напередодні та назвала публікації Денисенко про нове авто "моветоном, поганим смаком"

відео дня

Своєю чергою акторка в інтерв'ю oboz.ua зізналася, що не звертає уваги на подібний осуд.

"Чесно кажучи, я навіть не знала про це. Але, знаєте, як каже одна з моїх продюсерів: "Наталю, якщо тебе обговорюють - це привід для подяки, тому що на енергетичному рівні це очищення". Я дійсно щиро вдячна всім, хто витрачає свій час на обговорення мене - ви допомагаєте очистити мою карму. Хейтери нехай пишуть що завгодно, але я завжди можу просто заблокувати їх і не дозволити надалі псувати мені настрій. Моє правило - оточувати себе тільки позитивом і світлими людьми", - розмірковує актриса.

Колишня дружина Віктора Павліка не оцінила нову машину Денисенка
Колишня дружина Віктора Павліка не оцінила нову машину Денисенка / Скриншот Facebook/Лора Созаєва

За словами актриси, вона розуміє, чому іншим людям важко радіти чужим успіхам.

Акторка відповіла на ненависть
Актриса відповіла на хейт / Фото Instagram/natalka_denisenko

"Відомий енерголог Олександр Палієнко пояснює це так: коли ми не реалізуємо власний потенціал, то всередині накопичується роздратування, яке часто проявляється через заздрість і бажання критикувати. Але в цьому є й хороша новина! Якщо людина здатна відчувати заздрість - це означає, що в ній ще жива потреба радіти, мріяти, досягати власних цілей. Просто вона поки що не дозволяє собі це зробити. І замість того, щоб працювати над власним щастям, обирає обговорювати інших", - каже актриса.

Наталка Денисенко шикарна в новій фотосесії
Наталка Денисенко шикарна в новій фотосесії / Фото Instagram/natalka_denisenko

Вона також додає, що спокійно ставиться до подібних ситуацій. "Кожен сам обирає, на що витрачати свою енергію: на створення чогось світлого у власному житті чи на обговорення чужого", - додала Денисенко.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що українська акторка Наталія Денисенко вперше розсекретила вартість свого нового автомобіля, який придбала зовсім недавно. Деталі купівлі транспортного засобу артистка розповіла в коментарі журналістці.

Нещодавно дружина українського ведучого Тимура Мірошниченка, адвокатка та блогерка Інна Мірошниченко потрапила до лікарні з ножовим пораненням. Відомо, що під час обробки авокадо жінка поранила руку. Рана виявилася досить глибокою, тому жінці наклали шви.

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Хто така Наталка Денисенко?

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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