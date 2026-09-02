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Не від Потапа: кум Каменських прокоментував вагітність співачки

Олена Кюпелі
2 вересня 2026, 12:32оновлено 2 вересня, 13:24
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Раніше з’явилися чутки про те, що співачка Настя Каменських вагітна первістком.
Потап і Настя Каменських повернулися
Потап і Настя Каменських нібито не живуть разом / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

  • Кум Каменських прокоментував чутки про вагітність
  • Продюсер натякнув, що дитина не від Потапа

Кум співачки Насті Каменських, продюсер Геннадій Вітер, поставив під сумнів чутки про батьківство дитини, яку нібито чекає артистка, і заявив, що це, ймовірно, не Потап. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Деміну.

Звідки взялися чутки про вагітність

Чутки про можливу вагітність Каменських поширилися ще наприкінці липня. Блогерові-пліткарю тоді надіслали фото жінки, зовні дуже схожої на співачку, з помітно округлим животом, хоча сам він одразу засумнівався у достовірності знімка, припустивши можливий піар-хід. Пізніше артистка з'являлася на публіці без ознак вагітності.

відео дня
Не від Потапа: кум Каменських прокоментував вагітність співачки
Раніше співачку зняли на фото/ скрін із відео

Що сказав кум Каменських про стосунки з Потапом

Продюсер не підтвердив і не спростував інформацію безпосередньо, натомість висловив припущення щодо можливого батька дитини та розповів, у якому стані зараз перебувають стосунки Каменських і Потапа.

"Ходять чутки… Я не думаю, що це Льоша. Коли вони розійшлися з Льошею - а це теж не таємниця - вона почала поводитися інакше. Так, є цей момент, коли вони знову почали дружно співати в цьому дуеті. Напевно, там теж щось пішло не так. Не думаю, що це від нього", - сказав Вітер.

За словами продюсера, попри розставання, пара продовжує співпрацювати на сцені, а їхні стосунки зараз обмежуються виключно робочими моментами.

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Раніше також український шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина, які незабаром знову стануть батьками, повідомили підписникам стать другої дитини.

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Про особу: Потап

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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