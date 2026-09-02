Не від Потапа: кум Каменських прокоментував вагітність співачки

Раніше з’явилися чутки про те, що співачка Настя Каменських вагітна первістком.

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Потап і Настя Каменських нібито не живуть разом / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

Кум Каменських прокоментував чутки про вагітність

Продюсер натякнув, що дитина не від Потапа

Кум співачки Насті Каменських, продюсер Геннадій Вітер, поставив під сумнів чутки про батьківство дитини, яку нібито чекає артистка, і заявив, що це, ймовірно, не Потап. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Деміну.

Звідки взялися чутки про вагітність

Чутки про можливу вагітність Каменських поширилися ще наприкінці липня. Блогерові-пліткарю тоді надіслали фото жінки, зовні дуже схожої на співачку, з помітно округлим животом, хоча сам він одразу засумнівався у достовірності знімка, припустивши можливий піар-хід. Пізніше артистка з'являлася на публіці без ознак вагітності.

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Раніше співачку зняли на фото/ скрін із відео

Що сказав кум Каменських про стосунки з Потапом

Продюсер не підтвердив і не спростував інформацію безпосередньо, натомість висловив припущення щодо можливого батька дитини та розповів, у якому стані зараз перебувають стосунки Каменських і Потапа.

"Ходять чутки… Я не думаю, що це Льоша. Коли вони розійшлися з Льошею - а це теж не таємниця - вона почала поводитися інакше. Так, є цей момент, коли вони знову почали дружно співати в цьому дуеті. Напевно, там теж щось пішло не так. Не думаю, що це від нього", - сказав Вітер.

За словами продюсера, попри розставання, пара продовжує співпрацювати на сцені, а їхні стосунки зараз обмежуються виключно робочими моментами.

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Про особу: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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