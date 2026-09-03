"Клацання сталося": Каменських розповіла про зміни в образі свого життя

Настя Каменських поділилася подробицями у соцмережі, відповідаючи на запитання про своє теперішнє життя.

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Каменських розповіла про відмову від алкоголю та сигарет / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

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Своє відверте зізнання Каменських зробила під час приготування їжі

Стежити за раціоном співачці непросто через постійні поїздки

Співачка Настя Каменських розповіла про помітні зміни у своєму способі життя. Артистка зізналася, що вже півроку не вживає алкоголь і стільки ж часу не курить.

Каменських поділилася подробицями в Instagram, відповідаючи на запитання про своє нинішнє життя.

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За словами співачки, рівно шість місяців тому вона повністю відмовилася від алкоголю. При цьому артистка припускає, що колись її рішення може змінитися.

"Що зі мною відбувається зараз? Рівно шість місяців тому я назавжди перестала вживати алкоголь. Звісно, я потім можу передумати. Але я не знаю, що має статися, чесно кажучи, щоб я знову почала його пити. Клянуся, але я справді не знаю. Бо у мене ніби щось клацнуло", - розповіла Каменських.

Також співачка згадала про іншу шкідливу звичку, від якої їй вдалося позбутися.

"І я почала палити сигарети, коли розпочалася повномасштабна війна. І ось уже півроку, як я їх кинула", - зізналася артистка.

Зараз, як зазначила Каменських, у неї залишається лише одна звичка, до якої вона може вдаватися, коли хоче відволіктися, - їжа. Стежити за раціоном співачці непросто через постійні поїздки та насичений графік.

"Я абсолютно здорова людина без шкідливих звичок", - з посмішкою заявила Каменських.

Своє відверте зізнання артистка зробила під час приготування їжі. У момент розмови з підписниками вона перебувала на кухні й готувала млинці.

Настя Каменських / Главред

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Про особу: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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