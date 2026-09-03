Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Клацання сталося": Каменських розповіла про зміни в образі свого життя

Віталій Кірсанов
3 вересня 2026, 18:11
google news Підпишіться
на нас в Google
Настя Каменських поділилася подробицями у соцмережі, відповідаючи на запитання про своє теперішнє життя.
Каменських розповіла про відмову від алкоголю та сигарет
Каменських розповіла про відмову від алкоголю та сигарет / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Коротко:

  • Своє відверте зізнання Каменських зробила під час приготування їжі
  • Стежити за раціоном співачці непросто через постійні поїздки

Співачка Настя Каменських розповіла про помітні зміни у своєму способі життя. Артистка зізналася, що вже півроку не вживає алкоголь і стільки ж часу не курить.

Каменських поділилася подробицями в Instagram, відповідаючи на запитання про своє нинішнє життя.

відео дня

За словами співачки, рівно шість місяців тому вона повністю відмовилася від алкоголю. При цьому артистка припускає, що колись її рішення може змінитися.

"Що зі мною відбувається зараз? Рівно шість місяців тому я назавжди перестала вживати алкоголь. Звісно, я потім можу передумати. Але я не знаю, що має статися, чесно кажучи, щоб я знову почала його пити. Клянуся, але я справді не знаю. Бо у мене ніби щось клацнуло", - розповіла Каменських.

Також співачка згадала про іншу шкідливу звичку, від якої їй вдалося позбутися.

"І я почала палити сигарети, коли розпочалася повномасштабна війна. І ось уже півроку, як я їх кинула", - зізналася артистка.

Зараз, як зазначила Каменських, у неї залишається лише одна звичка, до якої вона може вдаватися, коли хоче відволіктися, - їжа. Стежити за раціоном співачці непросто через постійні поїздки та насичений графік.

"Я абсолютно здорова людина без шкідливих звичок", - з посмішкою заявила Каменських.

Своє відверте зізнання артистка зробила під час приготування їжі. У момент розмови з підписниками вона перебувала на кухні й готувала млинці.

Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських / Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Інна Белень охрестила свою маленьку доньку Кіру. Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" опублікувала в соцмережах зворушливі кадри з таїнства та розповіла, як минув цей важливий день для її родини.

Також Остап Ступка показав нову обраницю в день свого 59-річчя. Актор перервав мовчання в соцмережах і опублікував фото зі святкування, яке він провів разом із молодою коханою, театральною критичкою Маргаритою Ткач.

Читайте також:

Про особу: Настя Каменських

Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Потап і Настя Настя Каменських Потап Олексій Потапенко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

19:29Війна
В Києві різко підняли тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

В Києві різко підняли тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

18:51Економіка
РФ заявила про оточення Сил оборони під Вовчанськом: в ЗСУ вперше відреагували

РФ заявила про оточення Сил оборони під Вовчанськом: в ЗСУ вперше відреагували

18:30Фронт
Реклама

Популярне

Більше
В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на вулиці за 48 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на вулиці за 48 с

Чотири місяці народження, які пов'язують із особливою мудрістю та сильною інтуїцією

Чотири місяці народження, які пов'язують із особливою мудрістю та сильною інтуїцією

Дочка популярної української співачки виступила на шоу "Україна має талант"

Дочка популярної української співачки виступила на шоу "Україна має талант"

Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

Останні новини

19:29

У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

19:14

Кубинець феєрично виконав пісню Віктора Павлика на шоу "Україна має талант": зал встав

19:12

Чому 4 вересня не варто вступати в суперечки з сусідами: яке церковне свято

19:10

Путін видав себе заявою щодо Сум: Тишкевич розкрив плани КремляПогляд

19:05

Порошок більше не потрібен: розкрито несподівано простий спосіб пранняВідео

Київ у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці УкраїниКиїв у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці України
19:03

1+1 media відзначила партнерів на щорічній церемонії Pluses Partners Awards 2026

18:56

Гральний бізнес з російським слідом: журналісти показали як "Даймонд Пей" вивела з України мільярди

18:55

Добре наодинці з собою: люди з чотирма датами особливо цінують свободу

18:51

В Києві різко підняли тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

Реклама
18:43

Рушники миттєво стануть як нові: простий домашній секрет без хіміїВідео

18:30

Дівчина купила куртку в секонд-хенді й знайшла в кишені те, що її здивувалоВідео

18:30

РФ заявила про оточення Сил оборони під Вовчанськом: в ЗСУ вперше відреагували

18:11

"Клацання сталося": Каменських розповіла про зміни в образі свого життя

18:06

Досвідчені господині посипають віник сіллю перед сном: для чого

17:56

Чи потрібно українцям запастись продуктами на місяць вперед - в уряді зробили заяву

17:52

"Мандрівник у часі" показав Землю у 2028 році: куди зникли люди

17:37

"Спочивай з миром": Меган Маркл зробила заяву після важкої втрати

17:36

"Заборонений простір": що насправді означає слово "гарем" та чому фільми обманюютьВідео

17:33

У РФ розстріляли генерала ВКС РФ, який наказав бити по "Охматдиту" - росЗМІ

17:25

Лілії віддячать пишним цвітінням: що обовʼязково потрібно зробити у вересні

Реклама
17:15

Берлін готує масштабну відповідь Москві: ЗМІ розкрили роль України

17:07

Нова дівчина Цимбалюка пройшлася по учасницям "Холостяка": "Прийшли за славою"

17:02

Старий гараж приносить тисячі доларів: дівчина знайшла вигідне рішення

16:45

Як сказати українською "ізвєсть": більшість досі говорить неправильно

16:36

Стиліст розповіла, як носити літній одяг восени: 5 модних лайфхаківВідео

16:29

У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ атакує місто реактивними дронами, що відомо

16:27

Як сказати українською "заблуждєніє": є кілька влучних варіантів

16:20

Як Україна буде протидіяти реактивним дронам РФ - Зеленський анонсував відповідь

16:17

"Слідкуйте за новинами": Сибіга натякнув на активізацію мирного процесу

16:01

Прорив на кілометри: ЗСУ зачистили велику ділянку фронту на Харківщині

15:52

Чи може Україна закрити небо над Росією: названо єдиний сценарій і терміни

15:51

Значно підросли: як зараз виглядають п’ятірнята з Одеси

15:50

Дівчина показала, як позбутися нальоту за 3 хвилини: знадобиться лише одна річВідео

15:49

"Молюсь": переможниця "Холостяка" Бєлень показала важливу подію для родиниВідео

15:42

Долар і євро раптово полетіли вгору: зʼявився новий курс валют на 4 вересня

15:41

Україна уразила судно забезпечення NEFRIT в тилу РФ - ВМС

15:25

100-річна жінка щовечора їсть одну й ту саму вечерю: допомагає не старітиВідео

15:22

Плодові мушки зникнуть з кухні миттєво: шеф-кухар розкрив простий домашній трюк

14:54

На Київстар ТБ вже доступний до перегляду Original-серіал "Відважна дівчина"

14:52

City One Development відкриває продаж квартир в останніх будинках "Новопечерських Липок"

Реклама
14:51

Не "ти молодець": як правильно хвалити дитину, поширені помилки батьків

14:31

Їй було 33 роки: померла популярна актриса Діснея

14:20

Тест на уважність: потрібно знайти число 58 серед 56 за 7 секунд

14:15

Забудьте про жир і запахи: навіщо варити лимон і додавати оцетВідео

14:07

Україну накриє похолодання з дощами: до яких позначок знизиться температура

13:49

Російський десантний катер БК-16 підбили у Севастополі - Генштаб

13:44

"Дякую": Ступка показався в обіймах молодшої на 35 років коханої

13:34

Будівельники випадково розкопали "золоте місто": 22 тисячі мішків зі скарбами

13:18

Чотири бур’яни можуть швидко захопити ділянку: як їх позбутисяВідео

13:07

Городники радять розсипати попіл по грядках восени: результат здивує

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти