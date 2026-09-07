Названо терміни масованого удару по Україні: для одного регіону особлива загроза

Масований удар по Україні може статися вночі 8 або 9 вересня. Для Києва загроза зберігається 72 години, можливий запуск понад 30 ракет.

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Атака на Київ - Росія готує новий масований удар / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, скріншот з відео

Ключові тези:

Монітори попередили про ризик масованої атаки вночі 8 та 9 вересня

Особлива загроза зберігається для Києва та Київської області

Росія може застосувати одночасно понад 30 крилатих і балістичних ракет

У ніч на 8 вересня та в ніч на 9 вересня країна-агресорка Росія може здійснити новий масований ракетний удар по Україні. Під особливою загрозою перебувають Київ і Київська область. Про це повідомили моніторингові канали, які відстежують рух російських ракет і дронів.

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"Сьогодні вночі, одразу після нібито "припинення вогню по Києву та Москві", існує ймовірність масованого обстрілу, зокрема по Київській області. Попередження діє в ніч на 8-ме та в ніч на 9-те", - повідомили моніторингові канали.

Окремо монітори звернули увагу, що йдеться не про регулярні атаки безпілотниками, які останнім часом можуть відбуватися майже щодня, а про масштабніший сценарій із комбінованим ракетним озброєнням.

"Попередження стосується виключно масованого обстрілу з одночасним застосуванням балістичних та крилатих ракет. Масові обстріли реактивними дронами у нас вже, в принципі, щодня", - зазначили аналітики.

За наявною інформацією, загроза для столичного регіону може зберігатися протягом трьох діб. Моніторингові ресурси також повідомляють про можливе використання Росією значного ракетного запасу.

"Оцінка кількості ракет - понад 30", - повідомили моніторингові канали.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Серед потенційних напрямків удару, за даними моніторів, можуть бути об'єкти, що мають важливе значення для роботи держави та оборони. Також повідомляється про попередню активність російських засобів спостереження над столичним регіоном.

"Серед іншого, росіяни проводили космічну розвідку критичної інфраструктури, військових установ, підприємств ОПК та навіть деяких житлових районів у Києві та області", - попередили вони.

"Невідома кількість споряджених КР бортів Ту-95МС перебуває на авіабазі "Оленья".На Далекому Сході перебуває 5х споряджених бортів Ту-160.Очікуємо на здійснення ракетної атака протягом цієї ночі.Прохання завчасно подбати про безпечне місце", - підсумували аналітики.

ОНОВЛЕНО 20:06: Моніторинговий канал "єРадар" повідомив про виліт 4х Ту-160 з Далекого Сходу.

"Виліт бойовий, на пускових локаціях близько 02:00-02:30", - йдеться у повідомленні.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

РФ змінює цілі для ударів по Україні - коментар експерта

Росія розширює перелік цілей для ударів по Україні, і після логістики, складів та адміністративних будівель під загрозою можуть опинитися історичні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини. Про це повідомив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак в ефірі "Суперпропозиції".

"Розуміємо, що далі за їхнім планом, швидше за все, це руйнація якихось історичних будівель, пам'ятки архітектури, історії, яким там 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це ось тільки такий перший крок", - пояснив Ступак.

Він також звернув увагу, що атаки на важливі державні установи вже не є для України новим явищем. На цьому тлі експерт очікує продовження тиску з боку РФ, поки українська сторона шукає способи мінімізувати нові ризики.

"В будівлю Головного управління розвідки вже раніше прилітало. Тому через новий етап розуміємо, що будуть нас кошмарити, поки не буде знайдено максимальний вихід з цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - зазначив Ступак.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив що пропозицію щодо припинення вогню донесли особисто Володимиру Путіну. За його словами, реакції РФ не було.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив про передислокацію стратегічної авіації РФ і підготовку до масштабного удару. У повідомленні йдеться про перекидання Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродроми Західної Росії для оснащення крилатими ракетами.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про розвиток російських реактивних засобів у діях проти України. Він повідомив, що РФ уже застосовує нові реактивні засоби під час атак на українські об'єкти.

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Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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