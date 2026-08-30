"Не хочу грати": Настя Каменських пояснила свою позицію щодо війни

Артистка зв’язалася зі своїми підписниками та розповіла, чому продовжує розмовляти російською.

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Настя Каменських пояснила свою позицію щодо війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Коротко:

Каменських заявила, що разом із чоловіком з перших днів війни підтримує Україну

Артистка підкреслила, що сприймає Україну як свою батьківщину

Співачка Настя Каменських вирішила публічно прокоментувати свою позицію щодо війни в Україні після скандалу навколо відео, в якому обговорювалося мовне питання.

Артистка зв’язалася зі своїми підписниками в Instagram і розповіла, чому продовжує говорити російською, а також нагадала про свою діяльність на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення.

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Каменських заявила, що разом із чоловіком, репером Потапом, з перших днів війни підтримує Україну та брала участь у благодійних концертах за кордоном.

"Ненавиджу озвучувати речі, які, як мені здається, є очевидними. Яка у нас з Льошею позиція? Ми українці, з початку війни ми об’їздили півсвіту з благодійними концертами. Зібрали мільйони доларів для України, і я не намагаюся виправдовуватися. Тоді кожен робив і робить те, що міг", - сказала співачка.

Вона наголосила, що за роки кар’єри у неї сформувався тісний зв’язок з аудиторією, і їй не байдуже, як шанувальники ставляться до того, що відбувається.

"Але ми з вами 20 років разом, і мені не байдуже до вас. Ви для мене не можливість заробити галас, ви - люди, які проживали під наші пісні свої життя і довіряли нам своє щастя та горе, тому говорю з вами чесно", - додала Каменських.

За словами співачки, з самого початку повномасштабної війни вона публічно висловлювалася в міжнародних ЗМІ про російську агресію та називала Росію країною-агресором.

Каменських також пояснила, що її перехід на українську мову не був спробою відповідати образу "правильної" чи "патріотичної" артистки.

"Я не робила цього для того, щоб вписатися в пантеон правильних, святих і патріотичних артистів. І в якийсь момент повністю перейшла на українську мову теж не з цієї причини", - заявила вона.

Артистка підкреслила, що сприймає Україну як свою батьківщину і хоче, щоб її мешканці не страждали через війну.

"Я народилася в цій країні і була з нею і в радості, і в горі. І завжди буду підтримувати наших чудових людей, які не заслуговують на таке життя. Тому я більше не підтримую те, що відбувається в Україні, і не хочу грати в "ура-патріотизм" та ходити у вишиванках, говорячи про незламних людей. Я хочу, щоб ці люди не вмирали!" - підкреслила співачка.

Окремо Каменських висловилася щодо мовного питання. Вона заявила, що продовжує використовувати російську мову в повсякденному спілкуванні, оскільки розмовляє нею з дитинства.

"Кожна людина має право розмовляти тією мовою, якою хоче. Не мова визначає людські якості та позицію. Тому Потап і Настя ніколи не відмовлялися від своєї батьківщини, хай навіть батьківщина відмовилася від нас", - підсумувала артистка.

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Про особу: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар’єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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