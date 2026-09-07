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Перемога ультраправих на виборах у Німеччині несе ризики для України: попередження Мерца

Дар'я Пшеничник
7 вересня 2026, 19:35оновлено 7 вересня, 21:13
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Канцлер визнав, що ХДС втратила половину виборців у землі, якою керувала 24 роки, і пообіцяв не відступати від підтримки України.

Перемога ультраправих на виборах у Німеччині несе ризики для України: попередження Мерца
Мерц попередив про ризики для України після перемоги АдН на виборах / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне з заяви Мерца:

  • Результат виборів відіб'ється на міжнародній ситуації
  • Канцлер переконаний, що результати голосування радують Кремль
  • Підтримки України Берлін не згортатиме

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що перемога ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) на виборах у Саксонії-Анхальт змінила розклад сил у всій країні й відіб'ється за межами ФРН. Про це він сказав на пресконференції у Берліні.

"Ми всі глибоко вражені. Ми не очікували такого повороту подій. З учорашнього дня щось змінилося не лише в Саксонії-Анхальт, а й у всій Німеччині. І цей результат виборів матиме наслідки. Він також вплине на міжнародну ситуацію", - сказав Мерц.

Хто виграє від такого голосування - окреме питання, яке канцлер підняв сам. Він переконаний, що спроби зовнішнього втручання у німецькі виборчі кампанії тривають, а підсумки в Саксонії-Анхальт схвально зустріли в Москві.

"Я ні на міліметр не відступлю від свого принципового переконання, що ми маємо захищати нашу свободу від Росії, особливо зараз. І якщо ми перестанемо підтримувати Україну, завтра ситуація не покращиться. Вона стане ще гіршою. Мета російського державного керівництва – дестабілізувати систему цінностей того, що ми колись називали Заходом. І ця система цінностей не підлягає обговоренню", - підкреслив канцлер.

Найсерйозніша поразка ХДС за десятиліття

Ігнорувати такий результат, за логікою Мерца, неможливо саме тому, що АдН, на його думку, ставить під сумнів демократичні інститути та правила Німеччини.

"Це впливає на нас – і на мене особисто теж. І я мушу визнати: це найсерйозніша поразка на виборах, якої ХДС зазнала за останні роки, навіть за останні десятиліття. Все це, звісно ж, матиме наслідки", - додав він.

Цифри підтверджують масштаб провалу. АдН отримала 43,8% голосів - більш ніж удвічі більше, ніж п'ять років тому в регіоні з населенням 2,1 млн людей, тоді як Християнсько-демократичний союз Мерца набрав 17,2%, втративши близько половини підтримки, і здобув 15 мандатів. Землею ХДС керувала останні 24 роки.

Ультраправі за крок від першого уряду в історії ФРН

За офіційними даними після опрацювання 99,7% бюлетенів, АдН має 39 із 83 місць у ландтазі за потреби у 42 для більшості, а явка стала рекордною - 77% проти 60% у 2021 році. Регіональну організацію партії місцева служба захисту конституції класифікувала як підтверджену праворадикальну структуру, що АдН відкидає як політично мотивоване рішення, а чинний премʼєр землі Свен Шульце заявив, що співпрацювати з ультраправими не збирається.

Серед аргументів проти передачі влади АдН лунають і суто безпекові. Критики застерігають, що контроль ультраправих над силовим апаратом землі може призвести до витоку чутливої інформації до Росії, а Німецький економічний інститут попереджав, що міграційна політика партії буде руйнівною для регіону, який сильно залежить від працівників іноземного походження, особливо в системі охорони здоров'я.

Що робитиме правляча коаліція

Мерц наполягає, що ХДС і Соціал-демократична партія Німеччини не мають права допустити подальшого просування правого популізму, а для цього коаліції доведеться інакше говорити з громадянами про власні реформи.

"Крім того, у світі спостерігається накопичення криз – війна, штучний інтелект та багато інших проблем, що викликають у людей серйозне занепокоєння. Переосмислення всього цього та досягнення глибшого розуміння, як мені здається, є одним із завдань, що стоять перед усіма нами – і я особисто також беру на себе це завдання", - наголосив Мерц.

Як ультраправі у Німеччині хочуть позбавити Україну допомоги

Як писав раніше Главред, партія BSW у Німеччині заявила, що після виборів до ландтагу Саксонії-Ангальт має намір винести на голосування пропозицію про припинення подальшої допомоги Україні. Для підтримки ініціативи політична сила розраховує на голоси правопопулістської AfD, хоча офіційних домовленостей між партіями немає.

Лідери BSW у Саксонії-Ангальт назвали відмову від фінансування України одним із перших кроків у разі потрапляння до парламенту землі. У партії стверджують, що підтримка Києва створює додаткове фінансове навантаження для Німеччини та нібито підвищує ризики для безпеки країни.

Попри вимоги окремих політичних сил скоротити допомогу Україні, більшість німців дотримується іншої позиції. За даними опитування, понад половина громадян готова підтримати збільшення підтримки Києва, якщо Росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори.

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Про персону: Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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