У Курській області зіткнулись одразу два надсучасних винищувачі РФ - що відомо

Су-35С зіткнулися у Курській області, доля екіпажу наразі невідома.

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Що відомо про деталі зіткнення російських винищувачів в Курській області РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, АОК

Ключові тези:

У Курській області зіткнулися два російські винищувачі Су-35С

Причини авіаційної події наразі встановлюють

У Курській області Росії зіткнулися два винищувачі Су-35С, причини авіаційного інциденту наразі встановлюють. Про це повідомив російський військовий, капітан Збройних сил Росії, пропагандист і Z-блогер Ілля Туманов, відомий під ніком Fighterbomber, який наближений до російської армійської авіації та Міноборони РФ.

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Йдеться про зіткнення двох російських бойових літаків, що належать до одних із найсучасніших винищувачів у складі авіації РФ.

"У Курській області зіткнулися два винищувачі Су-35С. Причини з’ясовуються", - повідомив Туманов.

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Інших деталей щодо обставин зіткнення, стану літаків, а також інформації про долю екіпажів російський пропагандист не навів.

Сили оборони почали операцію із знищення авіації РФ - що відомо

Сили оборони України, ймовірно, розпочали широку узгоджену кампанію, спрямовану на послаблення російської авіації та систем протиповітряної оборони у прикордонних районах РФ. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою ISW, удари по російських засобах ППО можуть бути частиною значно масштабнішої операції. Українські військові одночасно нарощують тиск на об'єкти, важливі для військового та економічного потенціалу країни-агресора. Операція вже дала перші помітні результати. У ніч із 23 на 24 серпня Сили оборони завдали ударів по кількох цілях на території Росії, серед яких були літальні апарати та засоби контролю повітряного простору.

"ISW спостерігає докази посилення українськими військами своєї ударної кампанії по складах Ozon з 22 серпня. Українські війська завдають значних ударів по логістичних центрах Wildberries по всій Росії приблизно з 17 липня, і тепер, схоже, розширюють свою ударну кампанію на склади Ozon в рамках систематичної ударної кампанії України проти російських торгових майданчиків", - додали аналітики ISW.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Втрати російської авіації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генерал США Ден Кейн повідомив, що український F-16 уперше збив російський винищувач. Ден Кейн підкреслив, що перший повітряний бій відбувся за підтримки міжнародних партнерів. Він не уточнив дату, місце та деталі бою.

InformNapalm повідомив про знищення новітнього російського винищувача Су-57 унаслідок втручання у роботу ППО. Аналітики наголосили, що кібернетичне втручання вплинуло на роботу розрахунку "БАРС Москва". Підготовка операції почалась ще 17 липня, а Міноборони РФ пояснило втрату технічною несправністю.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" повідомив про серію уражень цілей російської авіації та ППО. За його словами, серед інших об'єктів було уражено Су-33 і МіГ-29. За даними СБС, 11 із 14 цілей уражено в Ростовській області та Краснодарському краї, ще три - в окупованому Криму.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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