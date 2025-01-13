"Це були неймовірні 10 років": відома українська акторка розлучилася з чоловіком

Олена Світлицька підтвердила чутки про розставання.

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Олена Світлицька розлучилася з чоловіком після 10 років разом / колаж: Главред, фото: instagram.com/olena_svitlytska

Що розповіла Світлицька:

Акторка підтвердила офіційне розлучення з чоловіком

Вона розповіла, як тепер складаються її стосунки з колишнім

Ще восени 2024 року українська акторка Олена Світлицька зізнавалася, що в її стосунках із чоловіком Миколою сталася криза через повномасштабну війну. Сьогодні артистка офіційно оголосила про розлучення після 9 років у шлюбі (всього пара була разом 10 років - прим. редактора).

У своєму блозі в Instagram Олена зізналася, що разом із чоловіком намагалася зберегти стосунки, але марно - вони вичерпали себе, і далі ставало тільки гірше. Вона зазначила, що зберігає з Миколою дружні та партнерські стосунки, але їм обом час рухатися далі.

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"Вже давно ми перестали існувати як пара. Ми намагались все зберегти. Десятки годин розмов, якщо не сотні. Сльози, біль, сміх від спогадів, вдячність, багато вдячності… Ми залишаємося найкращими друзями, батьками для наших діток (у пари двоє доньок - прим. редактора) і ідеальними колишніми. Це були неймовірні 10 років разом - для нас родина завжди була опорою, головною цінністю. Тому сказати, що нам не боляче - буде повною маячнею. Але ще болючіше дивитись, як ми все руйнуємо на очах в наших дітей. Тому наша історія підходить до кінця", - написала акторка.

Також Олена Світлицька опублікувала колаж із двох фото: перше - з дня розпису з Миколою, друге - з дня розлучення. Акторка підкреслила, що на обох знімках вони виглядають дуже щасливими.

Олена Світлицька розлучилася з чоловіком після 10 років разом / instagram.com/olena_svitlytska/

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Хто така Олена Світлицька? Олена Світлицька - українська акторка кіно і телебачення. Хоч за освітою вона - дикторка і ведуча телепрограм, особливого успіху Світлицька домоглася на ниві акторства. Найбільш відомі роботи: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

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