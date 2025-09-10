"Гострий біль": Пугачова вперше заговорила про виїзд із терористичної Росії

Співачка Алла Пугачова дала велике інтерв'ю про все, і про війну в Україні.

Алла Пугачова вперше заговорила про Росію / Колаж Главред, фото скріншот YouTube

Російська співачка і легенда їхньої сцени Алла Пугачова, яка не підтримала терориста Путіна в його кривавому вторгненні в Україну, дала перше велике інтерв'ю вперше з початку нападу Росії на Україну.

"Максим був за кордоном, я вдома, і мені потрібно було поїхати на лікування в Ізраїль. Вони мене просто врятували тоді, тому що там був лікар, який мені був дуже потрібен. Щойно я поїхала, таке почалося! Цей священик поганий, (протоієрей Андрій) Ткачов: "Яке щастя! Очистилося повітря! Вона поїхала!". Я й не збиралася їхати. Думаю, ну, напевно, це просто його думка. Потім, оскільки ми проти війни, накинулися якісь люди, писали в Останкіно суцільні образи. Ну раз не подобається, починаєш думати, що тут робити тоді", - розповідає молода і схудла Алла Пугачова.

Алла Пугачова відповіла на багато запитань / Скриншот YouTube

Вона додає, що пізніше її викликав до себе на розмову державний діяч Сергій Кирієнко і поводився досить дружелюбно. "І було так приємно і підозріло, що все виявилося так легко. Все організуємо, подивимося, заборонимо. Живіть спокійно, ви наша національна гордість. Через два дні Максиму Галкіну дали "іноагента", - розповідає Пугачова.

Алла Пугачова дала велике інтерв'ю / Скриншот YouTube

Вона також додає, що складно було дітям у школі. "Коли діти пішли до школи після цього, після того як тата прозвали "іноагентом", діти люди "добрі" - вони почали тролити. Тому що ви діти шпигунів, ваш тато "іноагент". Ми зібрали валізки, зателефонували татові, сказали, що виїжджаємо. Із собою в нас було 30 тисяч доларів, які можна провезти. І поїхали в Ізраїль", - додає вона.

Співачка також говорить про свої почуття після вторгнення Росії в Україну і ставлення країни до неї самої.

"Скажу чесно, це був такий гострий біль для мене, що це так відбувається. Я написала: оголосіть мене тоді теж "іноагентом". Тому що я не розумію, чому думка людей недурних так присікається. У державі мають бути різні думки. Інакше як ти вирішиш правильно, якщо в тебе тільки одна думка?" - запитує вона.

Пугачова заговорила про совість / Скріншот YouTube

На запитання ведучої про те, чи могли б вони промовчати, Пугачова радикально каже, що не могли б. "Є таке поняття як совість. Вона дорожча за славу, дорожча за розкіш, дорожча за все. Ти в останню хвилину будеш думати про те, що ти зробив і як ставився до людей", - висловлює співачка.

"Я не хочу закінчувати своє життя при сталінізмі", - говорить про заборони в РФ вона.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

