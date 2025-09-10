Голосувала і була в захваті: Пугачова видала правду про своє ставлення до Путіна

Алла Пугачова розповіла у великому інтерв'ю, як вона ставилася до Путіна.

Пугачова про Путіна / Колаж Главред, фото РИА новости, скріншот YouTube

Російська співачка і легенда їхньої сцени Алла Пугачова, яка не підтримала терориста Путіна в його кривавому вторгненні в Україну, виявляється захоплювалася ним раніше і навіть голосувала за кривавого диктатора.

Про це вона розповіла в новому інтерв'ю, яке дала після кількох років мовчання.

Алла Пугачова дала велике інтерв'ю і розповіла про Путіна / Скриншот YouTube

Зокрема, Пугачова заговорила і про терориста Путіна. "Я довго думала, адже Путін не дурна людина, я ж його знаю. Я не те що за нього агітувала, я голосувала. Я була в такому захваті. Думаю, ну ось, нарешті. Він говорив приголомшливо правильні речі. Навіть про Україну. Погортай, що він говорив раніше. Узагалі все те, що я думала, він це говорив. Це просто кумир. Яка людина! Звичайно, для мене це зараз шок. Україну мені шкода", - додає співачка.

Пугачова дала велике інтерв'ю / Скриншот YouTube

Пугачова говорить про те, що вона розчарована. "Дуже мене похитнуло, дуже я напружилася, коли "Курськ" потонув. Я думала, зараз прибіжить із Сочі всіх утішати, а він не приїхав. Ти не уявляєш, як мені шкода, що ось це все відбувається. Потім усе скінчиться знову, нормально все буде, так? А людей уже не повернеш. Поламані долі. Біда", - додає вона.

Пугачова також звернулася до слухачів і шанувальників із Росії.

Звернення Пугачової до шанувальників

Спасибі вам за щастя спілкування з вами. Спасибі вам за взаємну любов і підтримку за всі роки, за всі ці півстоліття. Спасибі вам, що ви і зараз поруч зі мною. І не треба мені навіть говорити, мовчіть, я це знаю.

Важко. Я їх люблю.(Стримує сльози.) Я їх люблю, я страждаю за них. За них переживаю - як це вони так живуть? Їм скажуть, що ось це добре, вони пишаються цим. Історії не знають, пишаються історією. Не знають, що в нас із медициною, пишаються охороною здоров'я. Ось це показушне все - це, звичайно, трагедія. Ми за! Ми за!

Хлопці, навчіться говорити правду. Навчіться прагнути до хорошого, доброго, красивого. Нічого не треба руйнувати, треба творити. Треба молитися на мир, а не смакувати війну. І не треба думати про погане і погано про людей, якщо ви їх не знаєте.

Анекдот у радянські часи ходив, не сьогоднішній. Оголосили по всій країні всім о десятій ранку бути на Красній площі. Що таке? Вішати будемо всіх! Питання є? Є. Що за питання? Мотузки свої приносити чи видавати будуть?

Ось. Такий терплячий народ. На все готовий.

Зазначимо, як повідомляв Главред, Алла Пугачова дала велике, 3-х годинне інтерв'ю, в якому відповіла на багато запитань. Зокрема, вона детально розповіла про те, чому покинула терористичну Росію і що вона думає у вторгненні РФ в Україну.

А також репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, поділився, чого його вчила російськаспівачка Алла Пугачова.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

