"Допоможи Філіппчику": Пугачова розтоптала шлюб із Кіркоровим у новому інтерв'ю

Олена Кюпелі
10 вересня 2025, 20:19
278
Виявилося, що шлюб Кіркорова і Пугачової "організувала" мати путініста Вікторія.
Пугачова розповіла про шлюб із Кіркоровим
Пугачова розповіла про шлюб із Кіркоровим / Скриншот YouTube, фото Москва 24

Коротко:

  • Ким Пугачова вважала Кіркорова
  • Чому вона зважилася на шлюб із ним

Російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну і виїхала з країни-окупанта жити до Ізраїлю, дала вперше за довгі роки глибоке і велике інтерв'ю.

У ньому вона заговорила про вторгнення терористичної Росії в Україну, а також торкнулася теми своїх шлюбів, зокрема, вона цікаво розповіла про шлюб із путіністом і російським співаком Філіпом Кіркоровим.

відео дня

Журналістка запитала Примадонну, навіщо вона вийшла заміж за Кіркорова, адже, на її думку, за нього можна було вийти заміж "тільки від відчаю".

Пугачова розповіла, чому пішла заміж
Пугачова розповіла, чому пішла заміж / Фото РИА Новости

"Ну, в принципі, так. Мене забодали. Моя мама, поки була жива, говорила "Допоможи Філіппчику". Його бабуся, яка дружила з моєю мамою: "Допоможи Філіппчику". Я не любила Бедроса, але Вікторія (мати Кіркорова - авт.) була, звичайно, грандіозна жінка", - розповідає Пугачова про те, чому пішла заміж за Кіркорова.

Алла Пугачова про колишнього чоловіка
Алла Пугачова про колишнього чоловіка / Скриншот YouTube

За словами артистки, у неї було шалене, просто надприродне кохання до Філіпа. "Це теж особлива історія, тому що вона вмирала. Я приїхала до неї, вона мені ставить касету, а він там співав якусь пісеньку в штанях у горох, у пір'ї. Вона каже: ну що це? Ну підкажи йому, підкажи йому що-небудь. Коли вона вже зовсім погана була, вона сказала: прошу тебе, не залишай його, допоможи йому, будь із ним, будь як мати йому. Важко згадувати", - каже Пугачова.

Пугачова про шлюб із Кіркоровим
Пугачова про шлюб із Кіркоровим / Фото КП

Ведуча додає, що не обов'язково було одружуватися з Кіркоровим. "А як інакше? Якщо кажуть, що роман із Пугачовою, то знають усі. Це одразу привертає увагу. Хід примітивний, звісно, але дуже добре працював у той час. Він не може бути на мене в образі, я йому дала все, що могла", - розповідає співачка.

Алла Пугачова - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Алла Пугачова дала велике, 3-х годинне інтерв'ю, в якому відповіла на багато запитань. Зокрема, вона детально розповіла про те, чому покинула терористичну Росію і що вона думає у вторгненні РФ в Україну.

А також репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, поділився, чого його вчила російськаспівачка Алла Пугачова.

Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

