Джигурда приїхав на Донбас і "торгував обличчям" серед окупантів

Сам Джигурда пізніше показав фото того, як він захоплено спостерігає за роботою російської зброї, з якої обстрілюють українців.

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Микита Джигурда давно відомий підтримкою путінського режиму / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Скандально відомий своїми неадекватними витівками актор і бард родом з України Микита Джигурда (який давно підтримує злочинний путінський режим і терористичну війну, яку той розв'язав в Україні), приїхав на тимчасово окупований Донбас і шпацирував у військовій формі. Фото того, як він позує серед поля в оточенні російських оккупантів поділилася його дружина Марина Анісіна в соціальній мережі Instagram.

Причому Анісіна, яка є громадянкою Франції і завоювала колись для цієї країни золоту медаль Олімпіади, прямо захопилася тим, що її чоловік крокує з півнячою гордістю серед російських окупантів.

Сам Джигурда в соцмережах пізніше показав фото того, як захоплено спостерігає за роботою російської зброї, з якої обстрілюють українців.

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Микита Джигурда приїхав до окупантів на Донбас / Instagram

Микита Джигурда приїхав до окупантів на Донбас / Instagram

Нагадаємо, раніше Никита Джигурда приїхав у тимчасово окуповану Волноваху, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "у нас цього добра повно". На що актор, що з'їхав з глузду, прочитав вірш.

До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав у тимчасово окупований Донецьк.

Лепс, зокрема, відвідав госпіталь у Донецьку, де перебували, зокрема, і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають у лікуванні краще за лікарські препарати.

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