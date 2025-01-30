Путініста НІкіту Джигурду покарали в Україні - деталі

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- Нікіті Джигурді знайшли покарання в Україні
- Путініст пишається цим
Міністерство культури і стратегічних комунікацій України визнало російського актора-путініста, який родом із Києва, Нікіту Джигурду особою, що становить загрозу національній безпеці України.
Зазначимо, Джигурда стверджував, що хоче йти на фронт на боці російських окупантів і воювати з українцями.
Мінкульт вказав, що путініст становить загрозу Україні, також він приїжджав на незаконно окуповані Росією території у 2023 і 2024 роках, а також підтримує терористів.
Любитель "русского мира" Джигурда вже відреагував на новину і висловив свою пропагандистську думку.
"Я вважаю гідною нагородою, яка підтверджує мою значущість, як творчої людини, що виступає за світові цінності російської культури", - видав Джигурда.
Нікіта Джигурда - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно злили ролик, де Анастасія Волочкова і Нікіта Джигурда спершу танцюють, сильно похитуючись, потім Джигурда стягує з балерини штани і цілує її в низ живота. Вона тим часом хихикає. Після цього нетверезі друзі знову танцюють і обіймаються.
А також раніше Нікіта Джигурда приїхав на тимчасово окупований Донбас і хизувався у військовій формі. Фото того, як він позує серед поля в оточенні російських окупантів поділилася його дружина Марина Анісіна.
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Хто такий Нікіта Джигурда
Нікіта Борисович Джигурда - радянський, український і російський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист, виконавець пісень. Народний артист Чеченської Республіки, заслужений артист Кабардино-Балкарської АРСР.
У 2022 році Джигурда підтримав вторгнення Росії в Україну. Національне агентство із запобігання корупції України виступило з ініціативою про введення проти Джигурди міжнародних санкцій за підтримку вторгнення в Україну і виправдання дій Росії.
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