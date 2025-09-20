Тяжкохворий Брюс Вілліс вперше з'явився після погіршення стану

Через погіршення стану Брюсу Віллісу довелось переїхати від родини в окремий будинок.

Брюс Вілліс з'явився вперше після погіршення стану / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Доньки навідали тяжкохворого Брюса Вілліса

Як почувається зірка "Міцного горішка"

Дочка голлівудського актора Брюса Вілліса поділилася з шанувальниками новими фотографіями важкохворого батька. Через погіршення його стану родина прийняла рішення переселити зірку в окремий спеціально обладнаний будинок.

Попри те, що актор більше не живе разом із родиною, близькі не залишають його без уваги та часто навідують. Донька знаменитості Скаут опублікувала фото у Instagram з одного з таких візитів: вона завітала до батька разом із сестрою Таллулою. На світлині вони сидять із Брюсом на терасі будинку, проводячи час на свіжому повітрі. Вілліс усміхається і виглядає щасливим у колі дітей.

Брюса Вілліса навідали доньки / фото: instagram.com, Скаут Вілліс

"Запізнілі звістки з чудового літа", — написала Скаут під фото.

Брюс Вілліс - хвороба

Зірка Голлівуду бореться з тяжким діагнозом — фронтотемпоральною деменцією, одним із підтипів якої є первинна прогресуюча афазія. Це захворювання поступово позбавляє актора здатності говорити та розуміти мову, значно ускладнюючи його життя та спілкування з рідними. Нещодавно дружина актора Емма Гемінг прийняла рішення переселити Брюса до окремого будинку з цілодобовим медичним наглядом.

Брюс Вілліс страждає від деменції / фото: instagram.com, Скаут Вілліс

Раніше Главред повідомляв, що дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг, зізналася про думки щодо розлучення з тяжкохворим актором. За її словами, поки Віллісу не поставили діагноз, вона не могла зрозуміти причини дивної поведінки чоловіка. Лише після встановлення хвороби все стало на свої місця.

Також ЗМІ писали, як почувається голлівудський актор Брюс Вілліс після переїзду в окремий від родини будинок. Емма Гемінг розповіла, що у спокійній атмосфері Брюсу значно легше справлятися з діагнозом. Крім того, таке рішення зробило життя комфортнішим і для його маленьких дітей.

Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

