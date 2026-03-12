Рус
"Як можна залишатися осторонь": кум Каменських розгромив її позицію

Христина Трохимчук
12 березня 2026, 04:25
Геннадій Вітер прокоментував останні скандали Насті Каменських.
Настя Каменських
Настя Каменських - позиція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Український співак і телепродюсер Геннадій Вітер розповів, що на нього образилася зіркова кума Настя Каменських. Він прокоментував позицію виконавиці проекту "ТСН Гламур".

За словами телепродюсера, він продовжує підтримувати Каменських через родинні зв'язки. Але, незважаючи на це, публічні дії куми викликають у нього багато питань.

Настя Каменських
Настя Каменських живе в США / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Ми ж родичі, і треба підтримувати один одного. Я ще раз повторюю — я підтримував і буду підтримувати Настю, але для мене дуже важлива позиція. Коли ти стикаєшся з такими проблемами в житті, коли у мене багато друзів загинуло, а багато хто зараз на передовій, і я намагаюся багато робити саме для того, щоб наповнювати фронт грошима і потребами, — я не розумію, як можна залишатися осторонь", — висловився Вітер.

Співак вважає, що Насті пора проявити патріотичну позицію і перестати спілкуватися з аудиторією мовою агресора, що вона почала робити нещодавно в своїх соцмережах.

Настя Каменських
Настя Каменських заговорила російською мовою / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Якщо ти в серці українець, незважаючи на те, скільки років тому виїхав з України, або не бажаєш більше працювати на цей ринок, або проводиш концерти на підтримку чи не на підтримку України... Вона ж казала: "З Україною в серці". Так в цьому серці Україна повинна залишитися назавжди. Я вважаю, що кожен зараз обов'язково повинен мати позицію. Якщо цієї позиції немає — то не українець", — вважає продюсер.

Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських інфографіка / Главред

Про особу: Настя Каменських

Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

18:47

Планували з 2014 року": комбат назвав реальні цілі "СВО", що задумав Кремль

18:23

Пів кілограма ковтунів: у США врятували собаку з "панциром" із шерсті

18:14

Повернути додому всіх: Буданов про 4 роки роботи Координаційного штабу

