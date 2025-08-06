"Я розчарований": Ектор Хіменес-Браво зізнався, чому не хоче ставати батьком

Зірка "МастерШеф" поділився особистими переживаннями.

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Ектор Хіменес-Браво особисте життя - чому у шеф-кухаря немає дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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У Ектора Хіменеса-Браво є кохана

Будувати далекосяжні плани кулінар відмовляється

Шеф-кухар і зірка кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво ніколи не був одружений і дітей не має. Причину цього кулінар розкрив у своєму інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Ектор зазначив, що зараз перебуває у стосунках з українкою, але виносити їх у публічну площину не бажає. Також він поки не впевнений, що хоче обзаводитися потомством - Хіменес-Браво переживає певну екзистенціальну кризу.

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"Я розчарований в тому, в якому світі ми живемо. Дуже сумно, що світ став таким. Не тільки у нашій країні. Відбувається багато поганих речей. Зараз я не думаю про майбутнє, дітей, чи спадок. Навіть не розглядаю це", - поділився шеф-кухар.

Ектор Хіменес-Браво особисте життя - чому в шеф-кухаря немає дітей / Скриншот YouTube

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Про персону: Ектор Хіменес-Браво Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

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