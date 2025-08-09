Костянтина Темляка вирізали з кліпу українських зірок на тлі скандалу з насильством

Українського актора звинуватили в серйозному аб'юзі та вирізали з кліпу.

Перша версія кліпу мала такий вигляд / Скриншот відео Instagram/thejerryheil

Волонтера та актора Контантіна Темляка вирізали з кліпу українських зірок YARMAK та Jerry Heil, після того, як його колишня дівчина злила в мережу подробиці їхнього особистого життя та звинуватила актора в насильстві та аб'юзі.

Як пише ТСН, напередодні актор разом із теперішньою дружиною Анастасією Нестеренкоз'явилися в кліпі зірок до пісні "З якого ти поверху неба?". За сюжетом вони грали історію кохання військового та його обраниці. Тим часом колишня дівчина актора написала великий пост, де показала, як поводився актор, які правила встановлював їй і всіляко знущався.

Костянтин Темляк під час сварки / Скриншот відео

Пізніше артист вийшов на зв'язок, де визнав себе винним. Він виклав відео, в якому сказав, що справді свого часу міг завдати "фізичних ушкоджень" партнеркам, але тепер, за його словами, він пройшов тривалий шлях до змін і більше так не чинить.

YARMAK та Jerry Heil запевнили, що все це було неможливо передбачити і вони категорично засуджують будь-які насильницькі дії. Тому запропонували військовим та їхнім обраницям поділитися їхньою історією кохання у форматі відео. Фрагменти з цих історій і потраплять в оновлений кліп "З якого ти поверху неба?".

"Будь-яке насильство - це жахливо. У світі, де стільки болю, ми не повинні примножувати його. Звичайно, ми не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок, як і будь-хто з вас. Це стало відомо вже після опублікування відео. Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйони українців. Які проживають своє кохання на відстані", - написали на сторінці Jerry Heil.

