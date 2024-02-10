Жодного поста в соцмережах: поки РФ вбиває українців, Дімопулос насолоджується семінарами росіянина

Співачка, блогерка і медіадіва Санта Дімопулос здивувала своїми Instagram-сторіз. У той час, як Росія завдала важкого удару по Харкову, де загинуло кілька людей, Дімполус опублікувала сторіз, як приїхала на семінар до коуча з Санкт-Петербурга до Стамбула.
Санта Дімопулос уже давно не публікує правду про те, що відбувається в Україні. Цього разу співачка вирішила похвалитися відвідуванням російського наставника, який платить податки в казну своєї терористичної Росії.
"Мастер человеческой распаковки", - написала Дімополус російською мовою.
До слова, стрічка Дімопулос має цілком гарний і екзотичний вигляд. Там давно не було постів про війну, а її останні висловлювання в стилі "все є любов" - відчайдушно нагадують пости зрадниці Лорак.
Крім того, вона не вперше потрапляє у скандали, пов'язані з росіянами. Зокрема, то вона позує для російського фотографа, то розважається на вечірці дружини російського олігарха. І ось тепер - російський тренер.
Нагадаємо, раніше Дімопулос на Балі анонсувала вихід нової фотосесії. В Instagram-сторіс вона опублікувала кілька фото в стилі ню, які зараз, імовірно, перебувають на стадії обробки.
Нагадаємо, раніше шоумен Андрій Джеджула знову заговорив щодо своєї колишньої дружини Юлії Леус та опіки над спільною їхньою донькою Адель.
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