Санта Дімопулос оголосила свою нову професію

Танцівниця і блогерка Санта Дімопулос стала коркером і ментором.

https://glavred.net/stars/santa-dimopulos-obyavila-svoyu-novuyu-professiyu-10561727.html Посилання скопійоване

Санта Дімопулос оголосила себе наставником і корчем / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Українська танцівниця і блогерка Санта Дімопулос, яка буквально недавно пройшла курси коучингу, оголосила себе також коучем і наставником.

Дімопулос на своїй сторінці в Instagram, тепер навіть анонсує тури, де вона стане натхненником. Після того, як вона вирушила в Стамбул на семінар російського коуча із самопізнання, Дімопулос збирає свій власний ретрит, де навіть буде вести деякі практики.

Дімопулос оголосила себе корчем / Скріншот Instagram/santadimopulos

"Я знаю, що я можу дати, адже я є продуктом свого продукту", - багатозначно обіцяє танцівниця.

відео дня

Санта Дімопулос вирішила стати коучем / Скриншот Instagram/santadimopulos

Чим прославилася Санта Дімопулос Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а після стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом. З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві. Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

Нагадаємо, раніше Дімопулос на Балі анонсувала вихід нової фотосесії. В Instagram-сторіс вона опублікувала кілька фото в стилі ню, які зараз, імовірно, перебувають на стадії обробки.

Нагадаємо, раніше шоумен Андрій Джеджула знову заговорив щодо своєї колишньої дружини Юлії Леус та опіки над спільною їхньою донькою Адель.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред