"Я почуваюся щасливішою": як війна змінила життя Дімопулос

Санда Дімопулос зробила дуже суперечливу заяву щодо війни в Україні.

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Санта Дімопулос тепер дає "цінні поради" і головне "їх не пропустити"/ колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Ви дізнаєтеся:

Що радить Дімопулос людям, які в розпачі від війни

Що зробила вона сама

Блогерка і танцівниця Санта Дімопулос, яка веде свої сторінки в Instagram російською мовою і живе своє життя в ОАЕ, зробила суперечливу заяву.

На своїй сторінці в Instagram, блогерка і колись "співачка" влаштувала сесію запитань-відповідей зі своїми підписниками, адже тепер вона є "духовним гангстером", "лайф-коучем", а також "допомагає знайти шлях до себе".

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Дімопулос та її "професії" після участі в танцювальному шоу / Скриншот Instagram/santadimopulos

Так, відповідаючи на запитання підписниці про те, як їй бути, якщо руйнуються всі сфери життя, зокрема й особисте, робота, а "вдома війна", як справжня "лайф коуч" та українка, Дімопулос дає "слушну" пораду, засновану на її особистому досвіді.

"Війна виштовхала мене з дому 2 роки тому. За останній рік у мене зруйнувалося все - змінилося місце проживання(з Києва - Дубаї, де немає жодних пільг і виплат для українців - авт.), сімейний стан, професія, коло спілкування... і знаєте що? Це найцінніший, найтрансформаційніший і найсильніший рік у моєму житті. Я почуваюся набагато впевненішою і щасливішою", - пише розлучений лайф-коуч Дімопулос.

Санта Дімопулос відповіла на запитання підписниці / Скриншот Instagram/santadimopulos

На думку танцівниці, "криза" (війна тощо - авт.), виявляється, це "найшвидший і найцінніший спосіб швидкого розвитку".

Крім того, Дімопулос зазначає, що "руйнується те, чому судилося бути зруйнованим". Порада лайф-коуча Дімопулос - "не концентруватися на цьому, а концентруватися на собі".

До слова, "біженка" Дімопулос водить свою доньку до Swiss İnternational Scientific School Dubai, де вартість навчання становить понад 20 000 доларів (близько 1 млн гривень).

Де навчається донька Санти Дімопулос / Фото www.nordangliaeducation.com

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Як раніше писав Главред,Дімопулос продовжує підтримувати стосунки зі своїми колегами по групі ВіаГра - українкою Ольгою Романовською і росіянкою Тетяною Котовою. З ними медіадіва відсвяткувала своє 37-річчя в ОАЕ.

Раніше також Дімопулос анонсувала тури, де вона стала "натхненником". Після того, як вона вирушила до Стамбула на семінар російського коуча із самопізнання, Дімопулос збирає свій власний ретрит, де навіть вестиме деякі практики.

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Чим прославилася Санта Дімопулос Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а потім стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом. З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві. Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

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