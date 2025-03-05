Санта Дімопулос зізналася, як омолоджує обличчя

Стисло:
- Санта Дімопулос зізналася, що колить ботокс
- Вона показала, куди і навіщо їй вводять препарат
Навесні бізнесвумен і світській левиці Санті Дімопулос виповниться 38 років. Вона має чудовий вигляд, проте напередодні Дня народження вирішила "омолодитися".
У своєму блозі в Instagram вона виклала відео просто з крісла косметолога, і поділилася, які процедури планує робити. Дімопулос зупинила свій вибір на ботоксі на обличчі та шиї.
Так, уколи краси застосують на верхній третині обличчя, щоб "відкрити" куточок ока, і платизмі - широкому мімічному м'язі (у ділянці шиї - прим. редактора). Очікується, що це оформить і підтримуватиме в тонусі овал обличчя. До слова, результатом процедур Санта Дімопулос поки не хвалиться.
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Чим прославилася Санта Дімопулос
Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом.
З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві.
Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.
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