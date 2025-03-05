Санта Дімопулос зізналася, як омолоджує обличчя

Дімопулос вирішила не підтримувати тренд на природне старіння, і звернулася до уколів краси.

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Санта Дімопулос розповіла, що виправляє уколами краси / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

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Санта Дімопулос зізналася, що колить ботокс

Вона показала, куди і навіщо їй вводять препарат

Навесні бізнесвумен і світській левиці Санті Дімопулос виповниться 38 років. Вона має чудовий вигляд, проте напередодні Дня народження вирішила "омолодитися".

У своєму блозі в Instagram вона виклала відео просто з крісла косметолога, і поділилася, які процедури планує робити. Дімопулос зупинила свій вибір на ботоксі на обличчі та шиї.

відео дня

Так, уколи краси застосують на верхній третині обличчя, щоб "відкрити" куточок ока, і платизмі - широкому мімічному м'язі (у ділянці шиї - прим. редактора). Очікується, що це оформить і підтримуватиме в тонусі овал обличчя. До слова, результатом процедур Санта Дімопулос поки не хвалиться.

Санта Дімопулос розповіла, що виправляє уколами краси / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

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Чим прославилася Санта Дімопулос Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом. З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві. Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

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